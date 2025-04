Pasquale Aleardi: Warum für ihn jeder Tag ein Geschenk ist

Pasquale Aleardi (53) spricht im Interview mit Bunte über seine persönliche Lebensphilosophie. Der Schauspieler verrät, dass er jeden Tag als Geschenk sieht – eine Haltung, die er sich über die Jahre angeeignet hat. Besonders der Verlust seiner Eltern, die 2006 und 2019 verstarben, habe ihn geprägt. "Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und vermisse sie", sagt Pasquale offen. Seine Kinder hätten ihm noch stärker vor Augen geführt, wie kostbar die Zeit sei. "So blöd das klingt, denke ich oft, dass ich der Nächste bin. [...] Deshalb versuche ich, jeden Moment als Geschenk zu betrachten."

Um Kraft zu tanken und innere Ruhe zu finden, setzt Pasquale auf tägliche Rituale. Der 53-Jährige erklärt, dass es für ihn wichtig sei, das "Geschnatter im Kopf" abzuschalten. Spaziergänge, begleitet von guter Musik, seien für ihn der Schlüssel, um im stressigen Alltag den Kopf freizubekommen. Doch das Loslassen müsse man trainieren, betont er. Auch sein positives Mindset sei nicht über Nacht gekommen. Es seien die schwierigen Phasen im Leben gewesen, die ihn dazu gebracht hätten, bewusster zu leben und die kleinen Momente mehr zu schätzen.

Privat ist Pasquale sehr familienverbunden, was auch seine Worte über seine Eltern und Kinder zeigen. Der TV-Star mit griechischen und italienischen Wurzeln lebte mit seiner Frau und den zwei Kindern lange in Berlin – vor zwei Jahren ließen sie die Stadt aber hinter sich und zogen wieder zurück in ihre Heimat, die Schweiz. "Meine Frau und ich sind in der Schweiz aufgewachsen. Wir wollten, dass unsere Kinder in der Schweiz zur Schule gehen", erklärt er gegenüber der Zeitschrift.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pasquale Aleardi, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Petra und Pasquale Aleardi im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Was sagt ihr zu Pasquales Ritualen für innere Ruhe? Finde ich gut, so würde ich auch runterkommen. Na ja. Mir würde das nichts bringen. Ergebnis anzeigen