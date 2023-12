Die ersten Worte der Kandidaten nach "Masked Singer"-Finale

Die Masken sind gefallen. Im großen Finale von The Masked Singer lieferten sich die verbleibenden Masken einen spannenden, letzten Showdown. Nachdem zunächst der Troll und der Mustang demaskiert wurden, kämpften der Lulatsch und die Eisprinzessin in einem finalen Battle um den Staffelsieg. Am Ende durfte die fröstelnde Dame den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen. Doch trotz ihrer Niederlage zeigen sich die anderen Kandidaten keineswegs niedergeschlagen. Das sind die ersten Worte der "Masked Singer"-Finalisten.

"Danke für die Unterstützung – ich hoffe, es hat euch Freude gemacht", verkündet der Mustang aka Hendrik Duryn (56) in seiner Instagram-Story. Zusätzlich teilt der Serienstar einen Beitrag in seinem Feed. "Das war ein Ritt. Danke!", schreibt er zu einem Schnappschuss, der ihn grinsend im Kostüm des Wildpferdes zeigt. Auch der zweitplatzierte Lulatsch meldet sich nach dem fulminanten Finale. Unter dem bunten Plüschtier versteckte sich Pasquale Aleardi (52). "Das war eine der spannendsten, genialsten, intensivsten Zeiten meines Lebens in dieser wunderbaren Maske. Vielen, vielen Dank", heißt es in der Story des Schweizers.

Auch der Troll zeigt sich im Netz alles andere als enttäuscht über seinen vierten Platz. Auf dem Instagram-Profil ihrer Band Mia, richtet Frontfrau Mieze Katz (44) liebevolle Worte an ihre Community: "Ihr Lieben, was war das bitte für eine trolle, äh tolle Reise. Danke, dass ihr mit dem Trolli mitgefiebert und ihn von Show zu Show gevotet habt."

Instagram / hendrik_alexander_duryn Hendrik Duryn als "Masked Singer"-Mustang

ProSieben / Willi Weber Pasquale Aleardi als "Masked Singer"-Lulatsch

ProSieben / Willi Weber Mieze Katz als "Masked Singer"-Troll

