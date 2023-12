So stemmte Pasquale Aleardi schweres "Masked Singer"-Kostüm!

Pasquale Aleardi (52) hatte es nicht leicht! Der Schauspieler steckte in der neunten Staffel von The Masked Singer unter dem Lulatsch. Mit seinen humorvollen Performances und wilden Tanzeinlagen konnte er die Herzen der Zuschauer gewinnen und landete auf dem zweiten Platz. Die über drei Meter große Maske birgt jedoch auch einige Schwierigkeiten und ist sogar das größte Kostüm, das es jemals in der Show gegeben hat. So ist Pasquale mit seinem schweren Kostüm klar gekommen!

"Das ist richtig schwer das Ding. Ich glaube, ich hatte wirklich eine Hantel im Kopf. Vorne und hinten gefühlt meine Kinder", gibt der Musiker im Interview mit ProSieben zu. Pasquale habe sich aber zu helfen gewusst! "Das war so schwer, dass ich wirklich in Bewegung bleiben musste, die ganze Zeit, um das Gewicht nicht zu spüren. Das war mein Trick", erklärt der 52-Jährige.

Aber auch mit der Geheimniskrämerei habe Pasquale ein wenig zu kämpfen gehabt: "Ich musste so viel herumlügen, ich musste so viele Dinge verschieben und ich bin so dankbar, dass ich das auch wieder alles gut machen kann." Aber das sei es ihm allemal wert gewesen. "Das ist eine Sache, die man halt nur einmal im Leben machen kann und ich wollte schon immer mal dabei sein und ich habe es geliebt", schwärmt der "Ich war noch niemals in New York"-Star.

Getty Images Der Lulatsch bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Pasquale Aleardi und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Getty Images Pasquale Aleardi, Schauspieler

