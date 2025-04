Verliebt in eine Frau: Faye Montana enthüllt neue Beziehung

Faye Montana (21) hat ihr Liebesglück gefunden – und zwar an der Seite einer Frau namens Maike. Die YouTuberin, die vielen auch als Tochter von Anne-Sophie Briest (51) bekannt ist, spricht in einem Interview mit RTL nun erstmals offen über ihre neue Partnerschaft. "Es ist einfach passiert und ich glaube, das ist die beste Beziehung, in der ich jemals war", schwärmt sie. Die Schauspielerin habe ihre Liebste im Internet kennengelernt und sei überglücklich. "Das ist eine Ebene, an die wird ein Mann nie rankommen", betont sie und erklärt, dass auch ihre Mama völlig begeistert von ihrer neuen Freundin ist: "Meine Mama liebt sie. Das ist für sie gar keine Umgewöhnung gewesen."

Die 21-Jährige fühlt sich aber nicht nur superwohl in ihrer Beziehung, sondern auch damit, ihre Sexualität so offen und ehrlich teilen zu können. Sie habe diese während ihres Aufwachsens immer als "fluide" verstanden. "Es ist eigentlich egal, in wen du verliebt bist. Wen auch immer du nach Hause bringst – es ist okay!", gibt Faye zu verstehen und ergänzt: "Liebe ist etwas Menschliches und wenn man mit jemandem klickt, klickt es." Daher versteckt sie ihr Glück mit Maike auch nicht im Netz. "Seitdem habe ich das Gefühl, dass ich authentischer sein kann! Ich muss nichts verstecken", verrät die "Hanni & Nanni"-Darstellerin.

Faye sprach bereits in der Vergangenheit offen über ihre Vorstellungen und Herzenswünsche. Sie ging drei Jahre mit Lukas Rieger (25) durchs Leben, trennte sich jedoch 2020 von ihm. Rund ein Jahr später begab sie sich erneut in eine Beziehung – wen sie zu diesem Zeitpunkt datete, hielt sie jedoch geheim. Doch auch dieses Liebesglück war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Es half dem Promispross aber dabei, herauszufinden, was er wirklich will. "Ich möchte nicht mehr meine ganze Energie reinstecken, um einem Mann zu zeigen, wie man mich zu behandeln hat. Das einzig Wichtige ist, dass wir uns mögen und uns gegenseitig respektieren", betonte sie damals gegenüber Bild.

Future Image / ActionPress Faye Montana Briest und Anne-Sophie Briest 2021

Instagram / fayemontana Faye Montana im Mai 2022

