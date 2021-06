Faye Montana (17) hat Großes vor! Die YouTuberin ist nicht nur auf der Webvideoplattform supererfolgreich, sie begeistert ihre Fans auch regelmäßig mit ihrem musikalischen Talent: Erst am 28. Mai veröffentlichte sie ihre neue Single "Rock Me Down". Aber nicht nur das: Der Webstar steckt nämlich aktuell mitten in seinem Abitur. Was plant Faye eigentlich nach ihrem Schulabschluss? Mit Promiflash sprach sie jetzt über ihre Zukunft...

"Ich bin im Juli endlich fertig und freu mich sehr darüber", betonte Faye im Promiflash-Interview und gab einen Einblick in ihre Pläne: "Dann werde ich mich erst mal auf die Musik konzentrieren." Dabei wolle sie nicht nur mit verschiedenen Produzenten ins Tonstudio gehen, sondern auch viele Länder wie beispielsweise die USA und Großbritannien bereisen. "Ich freue mich einfach darauf, Musik zu machen und vielleicht auch bald mal wieder Auftritte zu haben – einfach das zu tun, was ich liebe", brachte die 17-Jährige ihre Begeisterung zum Ausdruck.

Aber auf was dürfen sich Fayes Fans in Sachen Musik künftig eigentlich freuen? "Ich will nicht zu viel verraten, aber es werden viele Facetten von mir rüberkommen", teaserte die Sängerin an und erklärte: "Wir fangen erst mal leicht an, aber dann wird es auch deeper werden – von den Lyrics und von meinem Gesang." Ein Album sei allerdings noch nicht in Planung, denn vorerst wolle sie sich auf verschiedene Singles und dann auf eine EP konzentrieren.

Faye Montana, Webstar

Faye Montana, Webstar

Faye Montana im Dezember 2020

