Faye Montana (18) spricht offen über ihre größte Unsicherheit! Die Schauspielerin steht bereits seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Mit nur elf Jahren moderierte sie bereits eine TV-Show, veröffentlichte seitdem Songs und ist auf Social Media aktiv. Doch zuletzt mied der Teenager das Blitzlichtgewitter ganz bewusst – aus einem traurigen Grund: Faye litt unter schlimmen Hautproblemen und traute sich kaum aus dem Haus!

Das enthüllte die TikTokerin nun gegenüber Bild: "Vor ungefähr einem Jahr habe ich richtig schlimme hormonelle Akne bekommen. Das hat mich bei allem, was ich gemacht habe, komplett beeinträchtigt. Ich bin wegen meiner schlechten Haut nicht mehr vor die Tür gegangen!" Faye sei dadurch total unsicher geworden, sich mit Menschen face to face zu unterhalten, sei schwierig für sie gewesen: "Es war eine richtig schwere Zeit für mich, es hat schon an Depressionen bei mir gegrenzt. Durch meine Akne wurde ich superunsicher. Schlechte Haut beeinflusst einen mehr, als man denkt!"

Schlussendlich wandelte die 18-Jährige ihre Selbstzweifel jedoch in Aktionismus um: Sie gründete eine eigene Kosmetikmarke, deren Fokus auf Pickelbekämpfung liegt. Die Inspiration fand sie im Urlaub in Israel: "Als ich im Sommer in Tel Aviv am Toten Meer war, stellte ich fest, wie gut der Schlamm im Meer meiner Haut getan hat!"

Instagram / fayemontana Faye Montana, Influencerin

Instagram / fayemontana Faye Montana im Dezember 2020

United Archives GmbH/ Action Press Faye Montana bei der GLOW 2019

