Faye Montana wieder Single: Sie will einen "richtigen Mann"

Faye Montana (19) hat eine klare Vorstellung. Die YouTuberin und Lukas Rieger (23) sind drei Jahre lang ein Paar gewesen, bevor sie ihre Trennung 2020 bekannt gegeben haben. Rund ein Jahr später fand die Beauty erneut die Liebe, ihren Partner zeigte sie allerdings nicht in der Öffentlichkeit. Auch diese Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt, denn die "Hanni & Nanni"-Darstellerin ist mittlerweile wieder Single. Faye will nun auch keine halben Sachen mehr machen und erklärte, welche Anforderungen ihr nächster Freund erfüllen muss.

Die Sängerin genießt aktuell ihr Single-Leben in vollen Zügen. Gegenüber Bild stellte sie jedoch klar, dass sie einer Beziehung nicht abgeneigt sei, falls ihr der Richtige über den Weg laufe. Doch woran macht sie fest, ob es ihr Mr. Right sein könnte? "Ich möchte nicht mehr meine ganze Energie reinstecken, um einem Mann zu zeigen, wie man mich zu behandeln hat. Das einzig Wichtige ist, dass wir uns mögen und uns gegenseitig respektieren", erklärte die 19-Jährige und fügte dem hinzu: "Ich wünsche mir einfach einen richtigen Mann."

Die "Rock Me Down"-Interpretin versteht eine Beziehung eher als eine Art Ergänzung. "Ich finde, man sollte erst mal alleine glücklich sein können, sodass ein Partner nur ein Plus ist", machte sie ihren Standpunkt klar und merkte an, dass es lange gedauert habe, bis sie begriffen habe, dass sie niemanden braucht, der ihre Bedürfnisse ausgleicht.

Getty Images Faye Montana im Mai 2022

Instagram / fayemontana Faye Montana, Sängerin

Getty Images Faye Montana im Januar 2023

