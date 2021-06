Faye Montana (17) ist ein echtes Multitalent! Die Tochter der Schauspielerin Anne-Sophie Briest (47) war nicht nur schon einige Male auf der Kinoleinwand zu sehen, sondern begeistert auch stattliche 342.000 Follower mit unterhaltsamen Videos auf YouTube. Zudem ist sie ein echtes Gesangstalent und hat kürzlich ihre zweite Single "Rock Me Down" veröffentlicht. Ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte der vielseitigen Künstlerin, die Promiflash gerade verraten hat, wer sie musikalisch inspiriert!

Sie hat eine vierjährige musikalische Pause eingelegt, doch jetzt ist Faye wieder zurück – inklusive einer urbanen Popnummer mit Ohrwurmpotenzial. Obwohl sie selbst für viele ein Vorbild ist, blickt auch sie natürlich zu anderen auf. Faye erzählt im Promiflash-Interview: "Ich lasse mich von sehr, sehr vielen Musikern und Künstlern inspirieren" und zählt auf: "Musikalisch, als Mensch oder von den Dingen, an die sie glauben, davon, wie sie sich bewegen." Eine hat es der 17-Jährigen besonders angetan. "Bei Billie Eilish ist es zum Beispiel einfach ihre Einstellung, da ist sie ein Vorbild für mich", schwärmt Faye.

Doch die "Bad Guy"-Interpretin ist nicht die einzige Inspirationsquelle für den "Hanni und Nanni"-Star. Letztere lässt sich nämlich auch von rockigeren Tönen zu eigenen Werken anregen. Unter ihren Favoriten tummeln sich beispielsweise die "Arctic Monkeys" oder auch "The Neighborhood". Obendrein lässt sich Faye aber auch gerne von R'n'B-Sounds beflügeln und setzt hier besonders auf die Songs und den Gesang von Kehlani (26) oder auch Stücke der australischen Gruppe Chase Atlantic.

Instagram / fayemontana Faye Montana, Musikerin

Instagram / fayemontana Faye Montana, Schauspielerin

ActionPress Faye Montana, YouTuberin

