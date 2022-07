Schießt Faye Montana in Song etwa gegen Ex Lukas Rieger?

Faye Montana (18) hat anscheinend etwas zu verarbeiten! Die YouTuberin singt in ihrem neuen Song "Girlfriend" über eine gescheiterte Beziehung. Im Video zur Single ist die Tochter von Anne-Sophie Briest (48) in einer Gummizelle zu sehen. Zwischen 2017 und 2020 war die Sängerin mit Lukas Rieger (23) liiert – gelten die Zeilen etwa ihm? Jetzt erklärte Faye, worum es in dem Track wirklich geht.

"Ich habe meine schlechten Erfahrungen aus meiner letzten Beziehung darin verarbeitet. Es geht um meinen letzten Ex, den keiner kannte", räumte Faye im Gespräch mit Bild jeden Verdacht aus, dass Lukas gemeint sein könnte. Ihr Ex habe krasse Bindungsängste gehabt: "Er sagte zu mir: 'Wir können 'Ich liebe dich' sagen und Händchen halten, aber ich möchte keine Freundin.' Das sagte er mir plötzlich nach monatelanger Beziehung!"

Zudem habe ihr Verflossener sie häufig sitzen gelassen, klagte Faye. "Es war eine Fernbeziehung. Ich bin immer zu ihm gefahren, war sogar an meinem 18. Geburtstag in seiner Stadt – und er ist einfach nicht gekommen." Nachdem sie die rosarote Brille abgesetzt hatte, habe sie die toxische Beziehung beendet.

