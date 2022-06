Wie die Mutter, so die Tochter? Seit Faye Montana (18) sechs Jahre alt ist, steht sie als Schauspielerin vor der Kamera. Damals drehte sie mit Til Schweiger (58) für den Streifen "Zweiohrküken". Damit ist sie aber nicht die einzige Bekanntheit in der Familie. Denn ihre Mutter Anne-Sophie Briest (48) ist ebenfalls Schauspielerin. 2001 stand sie aber für ein etwas anderes Projekt vor der Kamera – sie zog sich für den Playboy aus. Hat Faye ähnliche Pläne?

Gegenüber Bild verriet die 48-Jährige, dass sie es ihrer Tochter schon mal nicht verbieten würde. "Sie kann machen, was sie will, sich auch für den 'Playboy‘ fotografieren lassen. Sie würde es aber nicht machen", betonte Anne-Sophie – und Faye bestätigte diese Aussage: "Stimmt, das würde ich nicht. Mama kann die Einzige in der Familie auf dem 'Playboy' bleiben".

Dieses Projekt schließt die YouTuberin also schon mal aus. Was steht denn sonst so bei Faye an? Die 18-Jährige überlegt tatsächlich nach London zu ziehen! "Ich bin da sehr häufig, zahle so viel für die Unterkünfte", plauderte sie aus. Momentan lebt sie aber noch mit ihrer Mutter zusammen, was auch ganz gut zu funktionieren scheint. "Ich werde immer ein Zimmer bei meiner Mutter behalten", versicherte sie.

Getty Images Anne-Sophie Briest, Schauspielerin

Instagram / fayemontana Faye Montana, YouTuberin

Instagram / fayemontana Faye Montana, Influencerin

