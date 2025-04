Darum verbietet Yeliz Koc Snow noch "Wilde Kerle" zu schauen

Yeliz Kocs (31) Tochter Snow (3) stammt aus der Beziehung zu Jimi Blue Ochsenknecht (33). Der Schauspieler wurde als Kind durch die Filmreihe "Die Wilden Kerle" bekannt. Dabei geht es um fußballspielende Kinder, die sich im Laufe der Streifen immer absurderen und härteren Gegnern stellen müssen. Die kleine Snow kennt die Filme, die die Karriere ihres Vaters begründeten, noch nicht – und dafür hat Mama Yeliz auch einen guten Grund. Das hat aber offenbar nichts mit dem Zerwürfnis ihrer Eltern vor ein paar Jahren zu tun. "Finde nicht jede Szene super für eine Dreijährige. Abgesehen davon hätte sie die Geduld noch gar nicht. Glaube auch, dass es ab sechs Jahren ist", erklärt die Influencerin in einem Instagram-Q&A.

Tatsächlich bekam Snow die "Die Wilden Kerle"-Filme in diesem Jahr zu Ostern geschenkt. Ihre Tante und Yeliz' Schwester Filiz (38) brachte ihr die DVDs mit. Auch wenn das Mädchen aktuell wohl noch zu klein ist, fand ihre Mama die Idee toll und teilte das Geschenk stolz in ihrer Story: "Für Snow zu Ostern von Filiz. Kann sie sich bald mal angucken, wenn sie ein bisschen älter ist." Mittlerweile scheint sich das angespannte Verhältnis zwischen Yeliz und Jimi auch wieder gebessert zu haben, sodass sie ihrer Tochter das Werk ihres Papas dann vielleicht auch sehr gerne zeigt.

Ganz selbstverständlich ist das nicht, denn in der Vergangenheit wurde das Ex-Paar nicht müde, immer wieder gegeneinander zu schießen. Die Trennung erfolgte noch vor Snows Geburt und verlief wohl alles andere als friedlich. Die Spitze des Eisbergs kam dann vergangenes Jahr, als Jimi in einem YouTube-Video betonte, nicht Snows Vater, sondern ihr "unfreiwilliger Erzeuger" zu sein. Das bedauert er heute sehr, wie er in der Realityshow Diese Ochsenknechts erklärte: "Das bereue ich auch auf jeden Fall nach wie vor. Da habe ich mich einfach komplett von meinen Emotionen leiten lassen." Offenbar ist Jimi jetzt bereit, ein innigeres Verhältnis zu seiner Tochter aufzubauen.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im Mai 2024

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

