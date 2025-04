Jono Castano bestätigt seine neue Beziehung mit Realitystar

Jono Castano (34) hat sich erst vor wenigen Monaten getrennt – und jetzt ist der Promi-Fitnesstrainer wieder frisch vergeben. Seine neue Freundin ist offenbar Emily Ryder, ein australisches Reality-Sternchen. Sie bestätigt die neue Liebe mit einem romantischen Schwarz-weiß-Video vor dem berühmten Opernhaus in Sydney. In dem Clip ist zu sehen, wie die offenbar frisch Verliebten auf den Treppen des Gebäudes stehen, sich tief in die Augen schauen und dann sogar innig küssen. Zwar ist Jono nicht eindeutig in dem Clip zu erkennen, aber gegenüber Daily Mail plaudern Insider aus, dass er und Emily tatsächlich ein Paar sind. Laut der Quelle daten die beiden sich schon einige Monate, wollen es aber langsam angehen lassen.

Erst im Januar trennte Jono sich von seiner Partnerin Nilofar Khirzad. Zuvor hatten die beiden im Oktober 2024 ihre Beziehung bestätigt, aber offenbar schlugen sie kurz vor der Trennung verschiedene Richtungen ein. Ein Insider erzählte dem Magazin: "Sie sind schon seit einigen Wochen getrennt. Ihre Beziehung nahm einfach ihren Lauf." Sichtbar wurde das Liebes-Aus schon durch die Tatsache, dass Jono und Nilofar sich im Netz entfolgten. Emily versuchte ihr Glück auf der Suche nach der großen Liebe derweil im TV: Sie nahm an der australischen Datingshow "Love Triangle" teil und fand dort sogar einen Partner. Doch ihr Glück zerbrach noch in der Show, als herauskam, dass Emilys Auserwählter während der Dreharbeiten heimlich mit seiner Ex kommunizierte.

Internationale Berühmtheit erlangte Jono allerdings weniger durch seine Arbeit als Personaltrainer für Stars wie Rebel Wilson (45). Viel eher machte er durch seine Beziehung zu dem Topmodel Simone Holtznagel (31) Schlagzeilen. Die beiden kamen durch ihre Liebe zu Fitness und Sport zusammen und erfreuten ihre Fans etwa zwei Jahre mit süßem Pärchen-Content. Das Ex-Paar hat sogar eine gemeinsame Tochter – die kleine Gia. Im Juli vergangenen Jahres war dann aber Schluss. Wie es zur Trennung kam, verriet Simone nur wenig später in einem Interview mit Stellar Magazine. Offenbar wurde es für sie und Jono immer schwieriger, miteinander auszukommen: "Man kann Menschen nicht ändern. [...] Ich wollte ein Vorbild für meine Tochter sein. [...] Ich würde es hassen, wenn sie in meiner Situation wäre." Mehr Details wollte die Australierin nicht preisgeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / jonocastanoacero Sportler Jono Castano und Influencerin Nilofar Khirzad, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneholtznagel Jono Castano und Simone Holtznagel und ihre Tochter Gia, März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige