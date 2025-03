Simone Holtznagel und Ex Jono feiern Gias ersten Geburtstag

Obwohl sich Simone Holtznagel (31) und Jono Castano (34) im Mai vergangenen Jahres trennten, ziehen sie für ihre gemeinsame Tochter Gia an einem Strang. Das bewiesen das Model und der Promi-Trainer bei der ersten Geburtstagsfeier der kleinen Gia. Auf Instagram teilte Simone Fotos von der Zusammenkunft. Auf den Bildern wirkten Jono und Simone vertraut, während sie gemeinsam mit ihrem Spross die Kerzen des Geburtstagskuchens ausbliesen. Wie locker die Stimmung zwischen ihnen offenbar ist, zeigte sich auch darin, dass neben Jono und Simone andere Familienmitglieder anwesend waren, die sich scheinbar prächtig miteinander amüsierten.

Schon in der Vergangenheit hatten Simone und Jono gezeigt, wie gut Co-Parenting bei ihnen funktionierte. Vor zwei Monaten verzückten sie ihre Follower auf Instagram mit einem besonderen Einblick in ihren Alltag. In Jonos Fitnessstudio stemmten sie nicht nur Gewichte, sondern demonstrierten auch, wie man als Eltern teamfähig bleibt. Simone trainierte ihre Rumpfmuskulatur auf einem Gymnastikball, während der Influencer sie mit motivierenden Worten unterstützte und die kleine Gia in einer Babytrage auf seiner Brust trug.

Bevor Simone und Jono 2022 ein Paar wurden, war der Fitnesstrainer 15 Jahre lang mit seiner damaligen Frau Amy zusammen, bevor die Ehe 2021 zerbrach. Mit Simone fand er jedoch erneut das Glück und begrüßte im vergangenen Jahr Tochter Gia, die am Osterwochenende geboren wurde. Dass sie trotz ihrer Trennung einen Weg gefunden haben, ihre Tochter gemeinsam zu feiern, zeigt, wie wichtig ihnen das Wohl der kleinen Gia ist. Simone äußerte in einem Interview außerdem, dass für sie das Glück und die Gesundheit ihrer Tochter absolute Priorität haben – ein Lebensziel, das sie offenbar weiter konsequent umsetzt.

Instagram / simoneholtznagel Jono Castano und Simone Holtznagel und ihre Tochter Gia, März 2025

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und ihre Tochter Gia

