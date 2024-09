Nach Trennung: Ekelt sich Simone Holtznagel vor ihrem Ex?

Teilt Simone Holtznagel (31) hier etwa gegen ihren Ex-Freund Jono Castano aus? Das australische Model likte gestern auf Instagram einen Beitrag, in dem es darum ging, sich vor dem eigenen Ex zu ekeln. "Zu wissen, dass man sich einst zum Vater seines Kindes hingezogen fühlte", hieß es in der Bildunterschrift des Posts. Offenbar spielte Simone hierbei auf ihren ehemaligen Partner an. Ende Juli wurde bekannt, dass sie und der Personal Trainer nicht länger zusammen sind. Dabei begrüßten die beiden erst Ende März ihre gemeinsame Tochter auf der Welt – sie hört auf den Namen Gia.

Vor wenigen Tagen äußerte sich Simone zum ersten Mal zu ihrer Trennung und betonte, dass sie nicht in der Lage gewesen sei, Jono zu ändern. Ihrer Tochter zuliebe wusste sie, dass es so nicht weitergehen konnte. "Ich wollte ein Vorbild für meine Tochter sein; ein Tag kam, an dem ich dachte, 'Was mache ich hier? Das ist nicht richtig.'", erklärte sie gegenüber Stellar Magazine. Trotz der Herausforderung, Gia größtenteils alleine zu erziehen, ist sich die 31-Jährige aber sicher, dass sie das Richtige tut: "Ich weiß, dass ich es alleine schaffen kann. Das Wichtigste für mich ist, dass Gia glücklich und gesund ist und ich es auch bin."

Simone machte 2022 offiziell, dass sie mit Jono zusammen ist. Zuvor wurden die beiden beim Knutschen erwischt. Nach knapp zwei Jahren Beziehung und ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs war dann aber Schluss zwischen den beiden. Der Fitnesstrainer bestätigte überraschend das Liebes-Aus gegenüber Daily Mail. Die offiziellen Gründe für die Trennung nannte er in dem Interview aber nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und ihre Tochter Gia

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und Jono Castano

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Simone sich vor Jono ekelt? Ja, das ist doch eindeutig! Nein, nur weil sie den Post gelikt hat, muss das nichts heißen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de