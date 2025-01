Simone Holtznagel und Ex ziehen für Tochter an einem Strang

"Australia's Next Top Model"-Star Simone Holtznagel (31) und Fitness-Trainer Jono Castano (33) beweisen, dass ein harmonisches Familienleben auch nach einer Trennung möglich ist. Obwohl die beiden sich im Mai letzten Jahres, nur neun Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Gia, getrennt haben, stehen sie weiterhin als Eltern zusammen. Am Samstag präsentierte Jono auf Instagram, wie das aussieht: Bei einem gemeinsamen Workout in seinem Fitnessstudio stemmten sie nicht nur Gewichte, sondern auch ihre Verantwortung als Eltern. In einem Video ist Simone zu sehen, wie sie ihre Rumpfmuskulatur auf einem Gymnastikball trainiert, während der Influencer sie mit aufmunternden Worten unterstützt – und dabei die kleine Gia in einer Babytrage auf seiner Brust trägt.

Die geteilten Clips zeigten nicht nur die familiäre Einheit, sondern auch Gias ersten Kontakt mit der Welt des Sports. "Gias erste Klientin", scherzte Jono zu einem Video in seiner Instagram-Story, in dem die Kleine neugierig einen Freund ihres Vaters beim Training auf einem Fahrrad beobachtet. Simone und Jono machen deutlich, dass sie trotz ihrer Differenzen gemeinsam für die Zukunft ihrer Tochter einstehen – und vielleicht schon früh die Weichen für eine Begeisterung für Fitness legen.

In einem Interview mit Stellar sprach Simone offen über die Gründe für die Trennung und die Veränderungen in ihrem Leben. Besonders die Verantwortung für ihr Kind habe ihre Sichtweise geprägt. "Ich wollte ein Beispiel für meine Tochter setzen – das hat für mich alles verändert", erzählte die Internetbekanntheit. Ein Schlüsselmoment habe sie dazu gebracht, die Beziehung zu überdenken: "Eines Tages dachte ich: 'Was mache ich hier? Das ist nicht richtig.' Und ich würde es hassen, wenn sie jemals in so einer Situation wäre." Simone betonte zudem, dass sie sich sicher sei, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Instagram / jonocastanoacero Jono Castano, Simone Holtznagel und Töchterchen Gia im Januar 2025

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und Gia, Dezember 2024

