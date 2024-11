Simone Holtznagel trifft sich weiterhin mit ihrem Ex-Partner

Simone Holtznagel (31) und ihr Ex Jono Castano (33) zeigen, dass sie trotz ihrer schwierigen Trennung als Eltern gut zusammenarbeiten. Wie auf Bildern zu sehen ist, die DailyMail vorliegen, unternahmen sie am Sonntag gemeinsam einen Spaziergang mit ihrer fünf Monate alten Tochter Gia in Sydney. Dieses Treffen beweist, dass das Duo – trotz vergangener Dramen – heute Prioritäten setzt und für sie das Wohl der Familie an erster Stelle steht. Das australische Model und der Fitness-Influencer trennten sich nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter.

Simone äußerte sich erst kürzlich öffentlich zu der Trennung. Im Gespräch mit Stellar Magazine deutete sie an, dass es nicht möglich sei, den Menschen zu ändern, den man liebt. So sei sie zu der Erkenntnis gelangt, das Beste für sich und ihre Tochter zu tun, indem sie sich von Jono trennt. Der 33-Jährige hatte bereits im Mai bestätigt, dass die beiden neun Wochen nach Gias Geburt getrennte Wege gingen, wie DailyMail berichtete. Seither hätten sie sich darauf konzentriert, für ihre gemeinsame Tochter als Eltern-Team zusammenzuarbeiten.

Simone, die 2011 an Australia's Next Top Model teilnahm, ist seit einigen Monaten das Gesicht einer Kampagne, die für mehr Akzeptanz von Stillen in der Öffentlichkeit wirbt. Unter dem Motto "Sorry To Offend You" zeigt sich die 31-Jährige darin gemeinsam mit ihrer Tochter Gia an öffentlichen Orten in Melbourne. Die Initiative hat viel positives Feedback von der australischen Community erhalten und beweist, wie wichtig es ist, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen und aktiv zu verändern. Simone ist dabei nicht nur das Gesicht des Projekts, sondern – wie Women's Health berichtete – auch eine leidenschaftliche Verfechterin der Botschaft, dass sich stillende Mütter in der Öffentlichkeit niemals schämen sollten.

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneholtznagel Jono Castano und Simone Holtznagel mit Tochter Gia, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel im November 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige