Sind Jono Castano und Nilofar Khirzad in einer Beziehung?

Jono Castano (33) ist wohl wieder in festen Händen! Wie auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, vermuten lassen, geht der Fitnesstrainer nun mit der Influencerin Nilofar Khirzad gemeinsam durchs Leben. Händchen haltend und strahlend genossen die beiden das sonnige Wetter in Sydney, Australien, und machten sich auf den Weg zu einem gemeinsamen Dinner im angesagten Restaurant Catalina in Rose Bay. Aufmerksame Fans spekulierten schon länger über eine Romanze der beiden, aber dass sie nun offiziell ein Paar zu sein scheinen, machten sie auch mit einem Video auf Jonos Social-Media-Account deutlich. In diesem sitzen die Turteltauben eng beieinander in besagtem Lokal, können die Hände kaum voneinander lassen und geben sich einen zärtlichen Kuss auf den Mund.

Für Jono ist das die erste Beziehung seit der Trennung von Simone Holtznagel (31). Der Sportler und das Model waren rund zwei Jahre ein Paar. Im vergangenen Frühjahr begrüßten die zwei ihren ersten Nachwuchs auf der Welt. Doch trotz des frischen gemeinsamen Baby-Glücks ging ihre Beziehung in die Brüche. Im Juli verkündete Jono dann, dass er und die Australierin von nun an getrennte Wege gehen werden.

Um die mittlerweile sieben Monate alte Tochter Gia kümmert sich Simone seit dem Beziehungsaus mit Jono allein, wie sie im Interview mit Women's Health verriet. "Positiv: Ich schaffe das allein. Negativ: Ich mache das allein", antwortete sie auf die Frage, was das Überraschendste am Muttersein sei. Ihre Tochter als neue Single-Mama allein zu erziehen, sei weniger herausfordernd als zuvor erwartet. Für die 31-Jährige sei das Muttersein trotz der gegebenen Umstände eine "absolute Freude". Doch wie es scheint, verbringt auch Jono hin und wieder Zeit mit seiner Tochter. Die gemeinsamen Momente teilt der 33-Jährige dann gerne mal mittels niedlicher Schnappschüsse im Netz.

Instagram / jonocastanoacero Jono Castano und Nilofar Khirzad, Oktober 2024

Instagram / simoneholtznagel Jono Castano und Simone Holtznagel mit Tochter Gia, April 2024

