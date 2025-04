Marie Reim will auf Mama Michelles Hochzeit nicht singen

Michelle (53) und Eric Philippi sorgen weiter für Schlagzeilen in der Schlagerwelt, nachdem sie ihre Verlobung beim "Schlagerbooom Open Air" vor einem Millionenpublikum bekanntgegeben haben. Seitdem warten Fans sehnsüchtig auf Details zur Hochzeit des prominenten Paares. Eine klare Ansage in Bezug auf die Feierlichkeiten kam nun von Michelles Tochter Marie Reim (24). Sie erklärte in einem Interview mit Die neue Frau, dass sie auf der Hochzeit nicht singen werde: "Solange mich keiner darum anbettelt, würde ich es vermutlich nicht machen, weil, es geht dabei nicht um mich."

Über ihr eigenes Liebesglück hinaus stellte Michelle bereits des Öfteren klar, wie wichtig ihr ihre Familie ist – vor allem der enge Kontakt zu Tochter Marie. Bislang hält sich das Brautpaar mit konkreten Details über den großen Tag zurück. Auch Fans spekulieren nur, wann und wo die Zeremonie stattfinden könnte. Einzig Moderator Florian Silbereisen (43) ließ bereits beim "Silvester-Schlagerbooom" durchblicken, dass Michelle und Eric ihre Hochzeitspläne inzwischen konkretisieren.

Michelle und Eric gaben 2023 bekannt, dass sie bereits seit einem Jahr heimlich ein Paar waren. Michelle war in der Vergangenheit immer wieder in Schlagzeilen wegen ihrer turbulenten Liebesgeschichten. Tochter Marie, die selbst seit ihrer Kindheit im Rampenlicht steht, stammt aus Michelles Beziehung mit dem Musiker Matthias Reim (67). Erst kürzlich verriet Marie, wie die Kindheit mit Mama Michelle war.

Michael Kremer / Future Image Michelle und Eric Philippi, Schlager-Paar

ActionPress / Susanne Nömer / Future Image Marie Reim im August 2024

