Trotz Lebensmittelvergiftung: Marie Reim zieht Konzert durch

Schlagersängerin Marie Reim (25) hat allen gezeigt, was es bedeutet, im Showgeschäft eisern durchzuhalten. Am vergangenen Wochenende stand die 25-Jährige trotz einer Lebensmittelvergiftung auf der Bühne. "Ich habe mir gestern eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und muss heute zweimal auf die Bühne", verkündete sie in einem Instagram-Video. Sie machte dabei klar, dass eine Absage für sie keine Option war – auch wenn sie den Auftritt unter äußerst schwierigen Umständen absolvieren musste.

Im Anschluss an ihre Bühnenshows gab Marie ihren Fans jedoch schnell Entwarnung. Auf Instagram berichtete sie stolz, dass sie beide Auftritte "wundervoll geschafft" habe. Für den Fall, dass es doch nicht ganz ohne Komplikationen gehen würde, hatte sie vorgesorgt: Ein bereitgestellter Eimer in Bühnennähe blieb glücklicherweise unbenutzt. Marie zeigte damit, wie professionell sie auch mit solchen unangenehmen Situationen umgeht.

Doch nicht nur beruflich, auch privat hat Marie ihr Glück offenbar gefunden. Vor zwei Monaten zeigte die Schlagersängerin erstmals ihren neuen Freund Raphael der Öffentlichkeit. Bei der Eröffnung eines Schlager-Cafés in Düsseldorf präsentierte sie den früheren Fußball-Torwart stolz an ihrer Seite. "Ich würde einfach nur gerne sagen, dass ich sehr glücklich bin. Und dass ich schwer verliebt bin. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte", schwärmte Marie damals im Interview mit RTL.

Brigitte Dummer / Future Image / ActionPress Marie Reim, Sängerin

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Raphael und Marie Reim, April 2025