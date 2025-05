Gewusst? Diese Schlagerstars zeigten sich schon oben ohne

Als der deutsche Schlager im 19. Jahrhundert seinen Anfang nahm, hätte sich wohl kaum einer träumen lassen, dass die Interpretinnen – damals in eleganten Kostümen, mit akkurat gelegter Lockenfrisur – eines Tages splitternackt für ihre Musik werben würden. Doch das Genre hat sich längst von seinem Biedermeier-Image verabschiedet: Viele Schlagersternchen zeigen heute auf der Bühne gern mehr Haut oder lassen für einschlägige Magazine direkt alle Hüllen fallen – so zum Beispiel auch Mia Julia (38), Michelle (53), Linda Hesse (38) oder Anna-Carina Woitschack (32). Doch für die Musikerinnen ist diese neue Freizügigkeit weit mehr als nur Marketing: Sie ist ein Statement für Selbstliebe und Emanzipation in einem Genre, das lange als konservativ galt.

Michelle, die bürgerlich Tanja Gisela Hewer heißt, sorgte 2006 für einen echten Paukenschlag, als sie als erste Schlagersängerin im Playboy posierte. Ihre Fans feierten sie, und die Männerzeitschrift Maxim ehrte sie als "Woman of the Year". 16 Jahre später kehrte sie anlässlich ihres 50. Geburtstags noch einmal zurück auf das Cover und erklärte selbstbewusst: "Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie." Linda wagte schließlich 2018 ihr erstes Playboy-Shooting und beschrieb das Erlebnis gegenüber Gala als gute Möglichkeit, sich neu zu entdecken. Anna-Carina ließ 2024 ebenfalls für den Playboy die Hüllen fallen, während Mia Julia für das Penthouse-Magazin blank zog.

Doch nicht alle weiblichen Schlagerstars sind bereit, sich für mediale Aufmerksamkeit gänzlich zu entblättern. So hält sich ausgerechnet Andrea Berg (59), die für ihre knappen Bühnenoutfits bekannt ist, bei zu freizügigen Aufnahmen entschieden zurück – zeigt aber dennoch gern ihre sinnliche Seite. Ein legendäres Foto aus ihrer Anfangszeit, das sie in High Heels auf einer Honda zeigt, löste schon damals Begeisterungsstürme aus, und auch für die Bunte posierte sie später leicht bekleidet in verführerischen Posen. Trotz zahlreicher Anfragen lehnte sie Playboy-Fotoshootings bisher jedoch rigoros ab. "Das geht mir zu weit", erklärte Andrea gegenüber Neue Post. Dennoch scheint für die meisten Damen der Branche klar: Erotik ist längst im Schlager angekommen. Wann und wo die männlichen Kollegen von Michelle, Linda und Co. nachziehen werden, bleibt spannend.

Getty Images / Clemens Bilan Linda Hesse bei "Willkommen bei Carmen Nebel" 2014

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg, Musikerin

