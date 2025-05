Alte Traumata: Darum war "Die Verräter" für Marie Reim hart

Marie Reim (25), bekannt als Tochter von Michelle (53) und Matthias Reim (67) und selbst erfolgreiche Sängerin, brach bei der TV-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! emotional zusammen. In der RTL-Realityshow treten 16 Prominente gegeneinander an, wobei einige als geheime Verräter agieren, während die anderen ihre Identitäten aufdecken müssen. Bereits in den ersten Folgen geriet Marie, die zu den Loyalen gehörte, zu Unrecht ins Visier ihrer Mitstreiter. Die heftigen Anschuldigungen setzten ihr so stark zu, dass sie unter Tränen zusammenbrach. "Die sind so auf mich drauf, dann wurde ich beschuldigt und das hat mich einfach überfordert", schilderte sie. Laut der Zeitung Bild griff eine am Set anwesende Psychologin daraufhin ein, um Marie zu unterstützen.

Im Gespräch erklärte Marie, wie alte Traumata durch die belastende Atmosphäre der Show wieder aufgerissen wurden. Erlebnisse aus ihrer Kindheit, in der sie Opfer von Mobbing, Gewalt und Verurteilungen wurde, hätten sich in der Situation widergespiegelt. "Ich habe den falschen Leuten vertraut, wurde viel ausgenutzt, verarscht, gehänselt und sogar auf dem Schulhof verprügelt", erzählte sie. Diese schmerzhaften Erinnerungen liefen bei ihr während der Sendung wie ein Film ab und führten dazu, dass sie nach der Show auch von Albträumen geplagt wurde. Obwohl sie die Erfahrung rückblickend als lehrreich sieht, betonte sie, dass sie nicht erneut an der Show teilnehmen würde: "Einmal reicht."

Dennoch konnte Marie auch positive Aspekte aus den Ereignissen ziehen. Sie beschrieb ihre Teilnahme als einen Prozess des Wachstums und der Heilung, der ihr gezeigt habe, dass das Zeigen von Schwäche eine starke und mutige Eigenschaft sei. Besonders berührt habe sie die Unterstützung ihrer Fans, die ihr nach der Ausstrahlung eine Welle des Zuspruchs entgegenbrachten. Auch Influencer wie Gerda Lewis (32) äußerten sich voller Mitgefühl zu Maries Teilnahme in der Show.

RTL / Stefan Gregorowius Marie Reim bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

