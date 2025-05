Marie Reim bekam wegen "Die Verräter" Hate-Nachrichten

Marie Reim (25), die Sängerin und Tochter von Michelle (53) und Matthias Reim (67), sorgt derzeit durch ihre Teilnahme an der RTL-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! für Gesprächsstoff. In der Sendung, die mit psychologischen Taktiken und Verrat spielt, tappte Marie, wie alle loyalen Teilnehmer, lange im Dunkeln. Doch als sie den Schauspieler Thaddäus Meilinger (43) fälschlicherweise verdächtigte, hagelte es Kritik – vor allem von den Fans des GZSZ-Stars. Obwohl sie gegen böse Nachrichten auf Social Media ankämpfen muss, kann sie sich auf ihre eigene Fangemeinde verlassen. "Gerade durch den Anfang habe ich viele Supporter bekommen, da bin ich sehr dankbar für", erklärte sie im Interview mit dem Portal Schlagerpuls.

Marie schilderte, dass die Dreharbeiten emotional besonders belastend waren. Szenen, in denen sie weinte, lösten unterschiedliche Reaktionen aus – von Mitgefühl bis hin zu Unverständnis. "Ich habe vielleicht private Verknüpfungen mit ähnlichen Situationen, und das kann emotional triggern", sagte sie weiter. Marie blickt dennoch positiv auf ihre erste Realityerfahrung zurück, würde jedoch keine weiteren Realityformate annehmen: "Also grundsätzlich möchte ich gar kein Reality machen. Ich würde gerne in Koch- und Back-Sendungen oder auch bei Schlag den Star mitmachen."

Privat fand die Sängerin in allem Trubel auch Unterstützung bei ihrem Partner Raphael Wolf, der ihr während der emotionalen Momente Halt gab. "Ich habe die Szenen mit meinem Schatz angesehen, der mich dann direkt in den Arm genommen hat", erzählte sie im Gespräch. Trotz der Herausforderung ist Marie stolz darauf, Teil der Sendung gewesen zu sein, und dankbar für die neuen Fans, die sie dadurch hinzugewonnen hat. "Ich dachte, ich müsste mich schämen, weil ich so emotional wurde, aber ich wurde toll aufgefangen," resümierte sie zufrieden.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Thaddäus Meilinger bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Raphael Wolf und Marie Reim im April 2025

Anzeige Anzeige