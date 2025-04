So geht es Yeliz Koc nach der Trennung von Jannik Kontalis

Auch wenn es die Fans schon eine ganze Weile vermutet hatten, bestätigte Jannik Kontalis erst vor wenigen Tagen die Trennung von Yeliz Koc (31). Nun äußert sich auch die Influencerin das erste Mal dazu und verrät in ihrer Instagram-Story, wie es ihr damit geht. "Mir ging es noch nie besser. Ich kann einfach seelenruhig schlafen gehen, keine Angst haben, betrogen zu werden und so weiter", erklärt sie. Dem fügt sie noch hinzu: "Mir geht es wirklich gut damit und ich genieße dieses Gefühl auch sehr."

Wie es letztendlich zur Trennung gekommen sei, verrät Yeliz nicht. Die The 50-Teilnehmerin wolle sich aber auch in Zukunft nicht mehr dazu äußern. "Ich bin so durch mit diesem Thema", betont sie. Zwar scheint die 29-Jährige voll und ganz über ihren Ex hinweg zu sein, Dating stehe aktuell aber trotzdem nicht auf ihrer Prioritätenliste. Auf die Frage, ob sie auf der Suche sei, antwortet sie: "Nein, kein Kontakt zu irgendjemandem und ich liebe es."

Yeliz und Jannik lernten sich im Jahr 2022 bei der ersten Staffel von Make Love, Fake Love kennen und verliebten sich ineinander. Obwohl das Glück erst mal nicht hielt, fanden sie nach einigem Hin und Her wieder zusammen und bestätigten im Januar dieses Jahres ihr Liebes-Comeback. Alles schien perfekt: Gemeinsam mit Yeliz' Tochter Snow unternahmen sie Familien-Trips, Jannik unterstützte Yeliz während ihrer Zeit im Dschungelcamp und beide bekundeten öffentlich, die Richtigen füreinander zu sein. Schon im März wendete sich dann aber das Blatt: Wegen Unstimmigkeiten brach das Paar eine Paris-Reise frühzeitig ab. Danach wurde es still um die Realitystars – sie zeigten sich nicht mehr zusammen, gemeinsame Bilder wurden gelöscht und Jannik vermeintlich auf Datingplattformen gesichtet.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige