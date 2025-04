Spoiler-Streit zwischen Laura und Yeliz Koc eskaliert erneut

Zwischen Laura Peuker und Yeliz Koc (31) fliegen wieder die Fetzen: Gestern teilte Yeliz in ihrer Instagram-Story ein Bild vom neuen Cast der RTL-Show Are You The One – Reality Stars in Love – und konnte sich einen Seitenhieb gegen Laura nicht verkneifen. Anlass für den Schlagabtausch ist Jonny Jaspers' Teilnahme an der Show, der Lauras Ex-Freund ist. Da Jonny und Laura bekanntermaßen zusammen bei Prominent getrennt mitmachen, bedeutet sein Auftritt als Solo-Kandidat bei "Are You The One", dass die beiden nach den Dreharbeiten kein Paar mehr sind. Yeliz, die selbst schon für vorzeitige Spoiler Kritik einstecken musste, stichelte in ihrer Story: "Mensch, gleich drei Spoiler auf einem Bild. Aber nur bei mir wurden alle laut. Was Laura wohl dazu sagt… Jonny Jaspers, gönn dir."

Laura konterte prompt in ihrer Instagram-Story und wies jede Schuld von sich: "Schalt mal dein Gehirn ein! Ich bin hier nicht diejenige, die spoilert...", schrieb sie an Yeliz gerichtet. Außerdem machte sie deutlich, wie schwer es ihr fällt, weiter zu schweigen: "Ich bin so froh, wenn ich hoffentlich ganz bald was zu dieser Trennung sagen kann... Ich halte seit zehn Monaten meinen Mund!" Tatkräftige Unterstützung bekam die Reality-TV-Teilnehmerin von ihrer Freundin Sarah Liebich. Auch Sarah meldete sich auf Instagram und bezeichnete das Verhalten von Yeliz als "so ekelhaft" und zeigte sich fassungslos über Yeliz' Sticheleien.

Doch was war eigentlich der Auslöser für den Streit? Yeliz und ihr On-off-Partner Jannik Kontalis sind ebenfalls Kandidaten der diesjährigen "Prominent getrennt"-Staffel. Doch schon vor Ausstrahlung machten die beiden bekannt, dass sie während der Dreharbeiten wieder zueinanderfanden – für Laura ein absolutes No-Go. "Ich finde es für die Zuschauer immer total unfair, deswegen halte ich mich jetzt auch bedeckt. Ich dürfte natürlich auch was zu meinem Beziehungsstatus sagen, aber ich mache es extra nicht", betonte sie im Februar gegenüber Promiflash. Durch Jonnys AYTO-Teilnahme wurde nun jedoch auch ihr Beziehungsstatus gelüftet.

RTL Laura Peuker und Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

Instagram / jannikkontalis Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc

