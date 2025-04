Das ist der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast

Es ist so weit! RTL hat die diesjährigen Teilnehmer von Are You The One – Reality Stars in Love verkündet. Nach der Ankündigung von Xander Stephinger, Kevin Njie (29), Sandra Janina (25) und Sidar Sahin sind nun alle 21 Singles bekannt. Als männliche Kandidaten reisen Calvin Ogara und Lennert von Too Hot To Handle: Germany an. Außerdem sind die Make Love, Fake Love-Bekanntheiten Nico und Olli dabei. Zu ihnen gesellen sich obendrein Calvin Steiner, Jonny Jaspers, Leandro Fünfsinn und Rob, der bei "Love Island Polen" mitgemacht hat.

Die Männer werden auf eine Reihe von Reality-Damen treffen. Besonders prominent sind dabei Hati Suarez, Ariel, Viktoria Miller und Antonia von Germany Shore. Doch auch auf Beverly und Nelly, bekannt aus Beauty & The Nerd, Elli aus Ex on the Beach sowie die Are You The One?-Stars Henna und Joanna können sich die Jungs freuen.

In der VIP-Datingshow müssen die Realitystars versuchen, ihr persönliches Perfect Match zu finden. Sollte ihnen das gelingen, warten satte 200.000 Euro Gewinnsumme. In der vergangenen Staffel gelang es den TV-Sternchen, dies in der 20. Folge zu erreichen. Wie sich der diesjährige Cast schlägt, bleibt abzuwarten. Das genaue Startdatum der Show ist noch nicht bekannt, allerdings soll es laut dem Sender im Sommer losgehen.

Amazon MGM Studios Xander Stephinger, "The 50"-Kandidat

Instagram / calvinogara Calvin Ogara, TV-Bekanntheit

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, "Germany Shore"-Kandidat

RTL Jonny Jaspers, "Ex on the Beach"-Kandidat

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Leandro Fünfsinn im Dezember 2024

Instagram / le99ert Lennert, TV-Bekanntheit

Instagram / nico_kllnr Nico, TV-Bekanntheit

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

RTL / Frank Beer Sidar, "Are You The One?"-Kandidat 2023

Instagram / kevin.njie Kevin Njie im März 2024

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / beverlycmua Beverly, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin 2023

RTL Elissia, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTLZWEI Hati Suarez, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Instagram / hennschka Henna, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / nelnoire Nelly, Kandidatin bei "Beauty & The Nerd" 2024

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, TV-Bekanntheit

Instagram / viktupus Viktoria Miller, Love-Island-VIP-Kandidatin

RTL / Frank Beer Joanna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

