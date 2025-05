Jannik Kontalis bereut wohl das Liebescomeback mit Ex Yeliz

Jannik Kontalis und Yeliz Koc (31) sind endgültig getrennte Wege gegangen – und das scheint zumindest bei ihm deutliche Spuren hinterlassen zu haben. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wurde der Reality-TV-Star gefragt, was er in seinem Leben am liebsten rückgängig machen würde. Jannik ließ mit seiner Antwort aufhorchen: "Etwas zum zweiten Mal zu machen, was beim ersten Mal schon scheiße war." Ein klarer Seitenhieb auf das Liebescomeback mit Yeliz, mit der er nach einem ersten Beziehungs-Aus einen zweiten Versuch gewagt hatte. Das Interesse der Fans an ihrem privaten Hin und Her bleibt ungebrochen.

Die offenen Worte von Jannik kommen nicht überraschend, denn sowohl er als auch Yeliz haben sich in den vergangenen Tagen immer wieder öffentlich zur Trennung geäußert. Während Jannik bislang vor allem auf sein persönliches Wohlbefinden nach dem Liebes-Aus Wert legte und davon sprach, wie sehr er nun das Leben genieße, teilte auch Yeliz ihre Sicht der Dinge mit ihren Followern. Sie betonte, dass sie aktuell sehr zufrieden sei und beruhigter schlafen könne, weil sie keine Angst mehr vor Enttäuschungen habe. Das Hin und Her zwischen den beiden sorgte auch bei den Fans für reichlich Spekulationen über die Gründe für das dauerhafte Ende ihrer Beziehung.

Schon seit längerer Zeit stehen Jannik und Yeliz im Fokus der Öffentlichkeit, nicht zuletzt wegen ihrer beider Karrieren im Reality-TV. Immer wieder nutzten sie soziale Netzwerke, um persönliche Entwicklungen mit ihren Fans zu teilen. Besonders nach dem erneuten Liebescomeback spekulierten viele Follower, ob das Paar diesmal länger durchhält. Der aktuelle Schlagabtausch ihrer Aussagen erinnert an frühere Phasen ihrer Beziehung, in denen sie schon mal einen echten Rosenkrieg ausgeschlachtet hatten.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jannik Kontalis im Januar 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

