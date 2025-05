Schießt er gegen Yeliz? So geht es Jannik Kontalis aktuell

Jannik Kontalis sorgt mit einem Einblick in sein aktuelles Gefühlsleben für Aufsehen. Der Reality-TV-Star beantwortete in seiner Instagram-Story die Frage eines Fans, wie es "seiner Seele" derzeit gehe. Jannik erklärte offen: "Sehr gut. Ich lebe, ich liebe, ich reise – ich mache all das, was mich glücklich macht, ohne die ganze Zeit gegen irgendetwas anzukämpfen, was eh nicht funktioniert und schlechte Laune um mich herum zu haben. Bin so zufrieden aktuell." Fans rätseln nun, ob seine Worte eine versteckte Botschaft an seine Ex-Freundin Yeliz Koc (31) sein könnten, von der er sich erst kürzlich getrennt hatte.

Möglicherweise reagiert der ehemalige Make Love, Fake Love-Teilnehmer damit auch auf eine frühere Aussage seiner Verflossenen. In ihrer Instagram-Story meldete sich die TV-Bekanntheit vor einigen Tagen zu der Trennung zu Wort und plauderte aus, wie es ihr mit dem erneuten Liebes-Aus geht. "Mir ging es noch nie besser. Ich kann einfach seelenruhig schlafen gehen, muss keine Angst haben, betrogen zu werden und so weiter", stichelte sie damals und ergänzte: "Mir geht es wirklich gut damit und ich genieße dieses Gefühl auch sehr."

Die Liebesgeschichte von Jannik und Yeliz war durch einige Auf und Abs geprägt. Sie lernten sich 2022 bei der ersten Staffel "Make Love, Fake Love" kennen und lieben. Nach einigem Hin und Her trennten sie sich jedoch, fanden dann aber beim Dreh von Prominent getrennt offenbar wieder zusammen und machten im Januar ihr Liebes-Comeback öffentlich. Doch auch dieses Mal war das gemeinsame Liebesglück nicht von Dauer: Im März brachen sie aufgrund von Streitereien einen gemeinsamen Paris-Urlaub frühzeitig ab. Danach wurde es still um das Paar und Krisengerüchte wurden laut. Vor rund einer Woche bestätigte Jannik dann die erneute Trennung.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Februar 2025

