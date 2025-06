Florian Silbereisen blamierte Andrea Berg und ihren Mann

Bei Florian Silbereisens (43) "Schlagerboom" sorgte Andrea Berg (59) für einen unvergesslichen Moment – aber auch für eine unbewusst komische Situation. Die Sängerin überraschte ihren Mann Uli Ferber mit einer emotionalen Performance des Liedes "Aber dich gibt’s nur einmal für mich", das bei ihrer Hochzeit vor 18 Jahren gespielt wurde. Mit Wochen voller Geheimhaltung hatte Andrea alles bis ins kleinste Detail geplant, um ihrem Ehemann diesen besonderen Moment zu schenken. Uli war sichtlich gerührt und kämpfte mit den Tränen. Doch während das Publikum applaudierte und die Bühne in einer romantischen Lichtshow erstrahlte, brachte Moderator Florian das Publikum und das Paar mit einer frechen Bemerkung zum Schmunzeln.

Florian nutzte den Anlass für eine humorvolle Enthüllung. "Uli hat immer nur gesagt: 'Ich hab den Hochzeitstag vergessen, was mache ich jetzt?'", witzelte der Moderator vor den begeisterten Zuschauern. Andrea nahm die Bemerkung mit einem Lächeln auf und konterte charmant: "Er hat ja nächste Woche noch eine Chance. Am 27. ist ja noch mal ein Hochzeitstag – der kirchliche." Damit entkrampfte sich die Szenerie endgültig, und der Saal tobte vor Begeisterung. Das Paar, das seit 22 Jahren zusammen ist und den Sonnenhof als gemeinsames Projekt betreibt, schien die warmherzige Stimmung des Abends sichtlich zu genießen.

Privat setzt Andrea ohnehin auf eine Kombination aus Leidenschaft und Bodenständigkeit. Wenn die Schlagersängerin nicht auf der Bühne steht, genießt sie die Ruhe in ihrem Zuhause in Aspach. Ein romantisches Abendessen mit Pasta und einem Glas Rotwein gehört für die Sängerin und ihren Mann genauso zu ihrem Alltag wie gemeinsame Filmabende. "Der Sonnenhof ist unsere Oase", sagte Andrea einst über ihr Zuhause, in dem die beiden vor vielen Jahren auch die Basis für ihre Liebe gegründet haben.

Getty Images Florian Silbereisen und Andrea Berg in München

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg und Ulrich Ferber im Dezember 2024

Instagram / andreabergoffiziell Uli Ferber und Andrea Berg, Februar 2025