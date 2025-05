Offiziell: Das ist der Cast vom "Unsere kleine Farm"-Reboot

Es gibt tolle Neuigkeiten für die Fans von "Unsere kleine Farm": Das Netflix-Portal Tudum hat offiziell die Hauptdarsteller für das Reboot der Kultserie aus den 1970er- und 1980er-Jahren bekannt gegeben – und damit die Besetzung der berühmten Ingalls-Familie enthüllt. Luke Bracey (36) wird in der Rolle des Charles Ingalls zu sehen sein, während Crosby Fitzgerald Caroline Ingalls verkörpern wird. Die älteste Tochter Mary übernimmt Skywalker Hughes, während Alice Halsey bereits für die Rolle der Laura Ingalls bestätigt wurde. Gedreht wird ab Juni im kanadischen Winnipeg, wie der Streamingdienst verkündete.

Für das Reboot haben sich die Macher von der halbau­tobiografischen Romanvorlage von Laura Ingalls Wilder inspirieren lassen. Die Charakterisierungen sind bewusst vielschichtig gestaltet: Charles gilt als engagierter Farmer, Optimist und Künstler, Caroline stellt als geduldige und starke Mutter einen Ruhepol der Familie dar. Die Beziehung zwischen dem Paar wird als moderne Partnerschaft gezeichnet, außergewöhnlich für das 19. Jahrhundert. Zwischen den Töchtern Mary und Laura, die unterschiedlicher nicht sein könnten, verspricht die Neuauflage sowohl Reibung als auch rührende Geschwisterliebe – laut der Produktion wie "Öl und Wasser", aber doch untrennbar verbunden.

Bereits vor drei Monaten wurde bekannt, dass Rebecca Sonnenshine als Showrunnerin die kreative Leitung für das mit Spannung erwartete Reboot übernimmt. Die Produzentin gab damals gegenüber Netflix zu, schon als Kind ein großer Fan der Vorlage gewesen zu sein. "Ich habe mich mit fünf Jahren in diese Bücher verliebt. Sie haben mich inspiriert, Schriftstellerin und Filmemacherin zu werden, und ich freue mich, diese Geschichten für ein globales Publikum neu zu adaptieren", erklärte Rebecca. Netflix kündigte zudem an, dass die neue Serie eine Mischung aus familiärem Drama, Überlebensgeschichte und dem Aufbruch in den amerikanischen Westen werden soll. Die Stars der ursprünglichen Show rund um Melissa Gilbert (60) werden nach heutigem Stand aber keine Gastauftritte haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Bracey, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / crosberryfitz Crosby Fitzgerald, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige