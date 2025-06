Andrea Bocelli veröffentlicht Song mit diesem Tennis-Ass

Für eine musikalische Überraschung sorgen derzeit Andrea Bocelli (66) und Jannik Sinner. Der berühmte italienische Startenor und der Weltranglistenerste im Tennis haben das Lied "Polvere e Gloria" (Staub und Ruhm) aufgenommen, das am heutigen Freitag veröffentlicht wurde. In dem Stück verbindet Andrea seine unverwechselbare klassische Stimme, die auf Italienisch und Englisch erklingt, mit den gesprochenen Passagen des Südtirolers Jannik. Begleitet wird die Veröffentlichung von einem Video auf YouTube, das Archivaufnahmen aus der Kindheit beider Künstler zeigt und auf Bocellis Anwesen in der Toskana entstanden ist.

Jannik zeigte sich gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa überwältigt von der Zusammenarbeit. "Ich bin sehr geehrt und glücklich, Teil dieses Projekts mit Andrea zu sein", erklärte er und fügte hinzu, dass es "ein starkes Gefühl" sei, seine eigene Stimme in einem Lied des begnadeten Sängers zu hören. Andrea selbst bezeichnete die Zusammenarbeit als "einen Dialog zwischen Generationen und zwei Lebenswegen", die durch ihre gemeinsame Leidenschaft verbunden sind. Das Projekt ist eine Premiere für beide und verbindet ihre Welten auf unkonventionelle Weise.

Andrea, der seit Jahrzehnten die Musikwelt mit seiner kraftvollen Stimme bewegt, wagt mit diesem Duett eine außergewöhnliche Kollaboration. Privat ist er bekannt für seine Liebe zu seiner Familie und sein Engagement für wohltätige Zwecke, insbesondere durch seine Stiftung, die sich für Bildung und soziale Projekte einsetzt. Jannik, der auf dem Tennisplatz normalerweise eher durch seine sportlichen Leistungen auffällt, gab einen Einblick in eine ganz andere Seite von sich. Gemeinsam haben die beiden Italiener mit dieser Aktion für eine unerwartete und emotionale Überraschung gesorgt, die viele Fans berühren dürfte.

Getty Images Andrea Bocelli, Sänger

Getty Images Jannik Sinner, italienischer Tennisprofi

Getty Images Andrea Bocelli, Sänger