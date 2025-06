Nach Lola Weipperts Dating-App-Vorwurf: Kevin schießt zurück

Beim großen Wiedersehen der diesjährigen Staffel von Temptation Island kochten die Emotionen über. Moderatorin Lola Weippert (29) konfrontierte Ex-Kandidat Kevin mit dem Vorwurf, ihn auf einer Dating-Plattform entdeckt zu haben – und zwar zu einem Zeitpunkt, als er offiziell noch mit seiner Freundin Danka liiert war. Kevin wies die Anschuldigung in der Show zurück, wirkte aber wenig überzeugend. Nun meldet sich der Reality-TV-Star über Instagram zu Wort und teilt kräftig gegen Lola aus. In seiner Story stellt er klar: "Eins kann ich euch schon vorab verraten, Lola Weippert hat weder irgendwo weiter gewischt, noch mich auf irgendeiner Plattform entdeckt."

Kevin kündigte darüber hinaus ein ausführliches Statement an, das er am Abend veröffentlichen möchte. Seine Worte ließen dabei einen deutlichen Vorwurf in Richtung Lola nicht vermissen. Für ihn steht fest, dass die Moderatorin sich damit nur in den Vordergrund spielen wolle. "Man tut ja alles dafür, um immer in den Vordergrund zu rücken, bloß schade, wenn die Wahrheit aus sicherer Quelle rauskommt", schrieb er weiter. Wie sich die Situation weiterentwickeln wird und ob Kevin tatsächlich Beweise vorgelegt hat, bleibt abzuwarten.

Nachdem Lola Kevin beim großen Wiedersehen mit ihrem Dating-App-Fund konfrontiert hatte, spitzte sich die Lage zu. Nicht nur die Moderatorin, sondern auch Danka stellte Kevin zur Rede und berichtete, dass andere Frauen sie auf ihn angesprochen hätten. Die Situation eskalierte. Kevin verlor die Beherrschung, beleidigte Danka aufs Übelste und verließ schließlich wutentbrannt das Studio. Mit Aussagen wie "Halt die Fresse!" und weiteren Beschimpfungen schockierte der Reality-Neuling alle Anwesenden. Doch Lola blieb souverän und konterte kühl: "Sprich zu deinem Spiegelbild."

Collage: ActionPress, Instagram Moderatorin Lola Weippert und "Temptation Island"-Kandidat Kevin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Juni 2025

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island"-Teilnehmer, 2025