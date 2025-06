Nach Trennung von Simon: Enisa Bukvic ist wieder vergeben

Enisa Bukvic (30) ist wieder verliebt. Das teilt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin jetzt bei Instagram mit. Dort postet sie eine Reihe von Bildern aus dem Urlaub auf Sizilien. Eröffnet wird die Fotoreihe mit einem Bild, auf dem Enisa auf einer flachen Mauer sitzt – neben ihr ein unbekannter Mann, der sie liebevoll auf die Wange küsst. Das Model lässt den Schnappschuss unkommentiert, sodass den Fans das Geheimnis, wer der neue Mann ist, verborgen bleibt. Die Begeisterung ist dennoch groß. In den Kommentaren beglückwünschen ihre Fans Enisa zu ihrer neuen Liebe: "Ich freue mich so sehr für dich", schreibt ein User, und ein weiterer meint: "Du verdienst das Beste!"

Bevor Enisa ihren neuen Partner traf, führte sie eine Beziehung mit Simon Desue (33). Zwischen ihr und dem YouTuber war im Juli 2023 endgültig Schluss – und das, obwohl sie verlobt waren und Hochzeitspläne hatten. In ihrer Story teilte die 30-Jährige ihren Fans die traurige Nachricht mit: "Ich möchte euch mitteilen, dass meine Verlobung mit Simon aufgelöst ist und wir nicht länger zusammen sind." Sie bat ihre Community, ihre Privatsphäre zu respektieren. Zu den Trennungsgründen äußerte sie sich zu dem Zeitpunkt nicht.

Auch Simon hielt sich zu der Trennung eher bedeckt. Erst einige Wochen später gab er ein ausführlicheres Statement ab. "Mir geht es zurzeit natürlich nicht perfekt, es ist ein andauernder Kampf, den ich jedoch mit vollem Vertrauen besiegen werde. Es wird mir besser gehen", war der Content Creator überzeugt. Dennoch bezeichnete er den Post als den "schwierigsten", den er jemals gemacht habe. Auch Simon äußerte sich damals nicht zu den Gründen. Allerdings gab er an, schon seit einigen Jahren "mental komplett am Ende" gewesen zu sein. Auch aus dem Grund habe er sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic wird von ihrem Freund, Juni 2025

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic im Juli 2023

Instagram / enisa.bukvic Simon Desue und Enisa Bukvic im November 2022