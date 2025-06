Starttermin: Neue Details zum Horror-Sequel "Silent Hill 3"

Horror-Fans weltweit haben lange gewartet, doch nun gibt es endlich Neuigkeiten: "Silent Hill 3", das Sequel der legendären Horror-Filmreihe, hat einen offiziellen Starttermin für die USA erhalten. Wie das Magazin Deadline berichtet, soll der Film dort am 23. Januar 2026 in die Kinos kommen. Für Deutschland gibt es noch kein offizielles Datum, doch vieles deutet auf einen Kinostart am 22. Januar 2026 hin. Damit setzen die Macher die düstere Tradition fort, die bereits 2006 mit der Verfilmung des gleichnamigen Videospiels begann und für Gänsehaut sorgte.

Die Handlung von "Silent Hill 3" basiert auf dem zweiten Teil der ursprünglichen Videospielreihe aus dem Jahr 2001. James Sunderland, gespielt von Jeremy Irvine (35), erhält nach dem tragischen Tod seiner Frau Mary, gespielt von Hannah Emily Anderson, einen verstörenden Brief von ihr. Sie behauptet darin, in ihrem früheren Urlaubsort Silent Hill auf ihn zu warten. Auf der Suche nach Antworten begibt sich James in das unheimliche Dorf, wo ihn albtraumhafte Kreaturen und dunkle Geheimnisse erwarten. Regie führt Christophe Gans, der bereits den ersten Film inszenierte. Gedreht wurde das neue Kapitel der Geschichte unter anderem in Bayern. Mit einer Laufzeit von 106 Minuten und einer Jugendfreigabe ab 16 Jahren wird der Film den Fans wohl erneut die Nerven strapazieren.

Die "Silent Hill"-Reihe, die 1999 mit ihrem ersten Videospiel begann, hat nicht nur Gamer begeistert, sondern auch in der Popkultur ihre Spuren hinterlassen. Sie ist bekannt für ihre düstere Atmosphäre, psychologischen Horror und verstörenden Kreaturen wie die ikonischen Krankenschwestern und Pyramid Head. Christophe versicherte in der Vergangenheit immer wieder, dass es ihm ein Anliegen sei, den Spirit der Spiele auch in seinen Filmen einzufangen. Während die Fans auf den neuesten Film warten, können sie sich zudem auf den achten Teil der Videospielserie "Silent Hill f", der für Herbst 2025 angekündigt wurde, freuen.

