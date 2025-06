"Let's Dance"-Profi spricht erstmals über mentale Probleme

Evgeny Vinokurov (34), bekannt als Profitänzer der RTL-Show Let's Dance, öffnet sich gegenüber seinen Fans und spricht in einem emotionalen Instagram-Post über eine schwierige Phase seines Lebens. Der 34-Jährige, der seit sechs Jahren in der beliebten Show Prominenten das Tanzen beibringt, verriet, dass er zwei Jahre lang mit einer schweren Depression zu kämpfen hatte. In dieser Zeit suchte er sich professionelle Hilfe und beschreibt die Überwindung seiner Erkrankung nun als einen persönlichen Wendepunkt: "Stärke zeigt sich nicht im Aushalten, sondern im Annehmen", schreibt Evgeny.

Neben seiner Mental-Health-Erfahrung teilt der gebürtige Russe weitere persönliche Fakten mit seinen fast 70.000 Followern. So erzählte er, dass er bereits mit 14 Jahren allein nach Deutschland gekommen sei, um seinen Traum vom Tanzen zu verwirklichen. Diese prägende Erfahrung habe ihn nicht nur als Tänzer, sondern auch als Mensch geformt. Außerdem erinnert er sich daran, wie er in der Schule stets Bestnoten erzielte, weil er früh erkannt habe, "wie das System funktioniert". Der offene Einblick in seine Vergangenheit bewegt nicht nur Fans, sondern auch ehemalige Tanzpartnerinnen wie Schauspielerin Simone Thomalla (60), die mit mehreren Herz-Emojis auf den Post reagierte.

Gemeinsam mit Simone tanzte Evgeny in der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel um den Titel Dancing Star 2025. Trotz passabler Leistung musste sich das Duo nach der siebten Liveshow vom Wettbewerb verabschieden. Der Grund: Die Schauspielerin hatte Probleme mit dem Knie, sodass sie die Belastung durch das Tanztraining nicht mehr stemmen konnte. An ihrer Stelle durfte dann Christine Neubauer zurückkehren, die eine Woche zuvor herausgeflogen war.

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Profitänzer

RTL / Stefan Gregorowius Evgeny Vinokurov und Simone Thomalla bei "Let's Dance" 2025

