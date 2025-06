Verlust ihrer Mutter: Miyabi Kawai spricht offen über Trauer

Miyabi Kawai (51), Designerin und TV-Moderatorin, spricht offen über die schwerste Zeit ihres Lebens. Vergangenes Jahr verlor sie ihre Mutter an Krebs, nachdem sie diese sowie ihren demenzkranken Vater über ein Jahr lang intensiv gepflegt hatte. Bei der Ernsting's family Fashion Show erinnerte sich Miyabi an die letzten Monate und teilt ihre Gedanken über das Thema Trauer. "Ich habe schnell für mich gelernt, dass Trauer nichts ist, worüber man hinwegkommt. Trauer ist etwas, das einen ein Leben lang begleiten wird", erklärte sie gegenüber Promiflash. Sich dieser Tatsache zu stellen und die Trauer als Ausdruck der Liebe zu begreifen, habe ihr in der düsteren Zeit Halt gegeben.

Um mit dem Verlust umzugehen, suchte Miyabi bewusst professionelle Unterstützung. Es habe Monate gedauert, bis sie begann zu verstehen, wie sie mit der neuen Lebenssituation umgehen kann. "Ich kann tatsächlich nur Therapie empfehlen", betonte sie. Gleichzeitig will sie mehr Bewusstsein für die immense Belastung schaffen, die Pflege und Abschied für Angehörige mit sich bringen. Dabei kritisierte sie, wie wenig Unterstützung Betroffene von staatlicher Seite erhalten. Es sei wichtig, nicht nur die emotionale Dimension, sondern auch die praktischen Herausforderungen anzusprechen.

In der Vergangenheit ließ Miyabi bereits durchblicken, wie sehr sie die Pflege ihrer Eltern forderte. Als Designerin und öffentliche Persönlichkeit zwischen Beruf und familiären Verpflichtungen zu jonglieren, sei kein leichter Weg gewesen. Hinzu kommt, dass Themen wie Tod und Pflege oft tabuisiert werden, worüber Miyabi offen aufklärt. "Mir würde es wahnsinnig helfen, wenn wir offener mit dem Thema Pflege, aber auch dem Sterben umgehen würden. [...] Eigentlich sollte man viel freier darüber reden können und dann auch vielleicht viel früher besser Bescheid wissen, was man alles machen kann", äußerte sie bereits im vergangenen Jahr im Interview mit RTL. Trotz aller Schwierigkeiten versucht sie, den Erinnerungen an ihre Mutter Raum zu geben und aus der Trauer Trost zu schöpfen – ein Prozess, den sie mit ihrer ganz persönlichen Stärke meistert.

Anzeige Anzeige

Franziska Krug / Ernsting’s family via Getty Images Miyabi Kawai bei der Ernsting's family Fashion Show, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Miyabi Kawai, Designerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Miyabi Kawai, Designerin