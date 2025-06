Mit diesen Worten wurde Bill Kaulitz von Marc abserviert

Zwischen Bill Kaulitz (35) und Marc Eggers (38) ist es seit ein paar Monaten aus. In der neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" wird nun angedeutet, wie es dazu kam – und dass der Schlussstrich nicht persönlich stattfand. Am 30. November 2024 sollte der Let's Dance-Teilnehmer eigentlich bei Bills großem Tourauftakt in den USA mit von der Partie sein. Statt zu seinem Partner zu reisen, gab es jedoch eine SMS: "Ich weiß nicht, was mit mir los ist – ich komme nicht." Was der Grund dafür war, einen Rückzieher zu machen, ist aber nicht bekannt. Nach der Abfuhr via Textnachricht war Schluss zwischen den Männern.

Obwohl ihm das Herz gebrochen wurde, blieb Bill professionell und ließ sich bei einem Meet&Greet mit seinen Fans nichts anmerken. In der Sendung merkte der Tokio Hotel-Frontmann jedoch sichtlich traurig an: "Es muss ja weitergehen, ich hoffe, dass dieser Tag schnell vorbeigeht." Abschließend zog der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz (35) ein eindeutiges Fazit: "Ich habe meine Zeit dem Falschen geschenkt."

Erstmals wurden Bill und Marc im Herbst 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Damals knutschten die zwei auf dem Oktoberfest miteinander. Daraufhin war Marc sogar in der ersten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen. Wie Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" andeutete, ging sein Ex ihm aber während der Beziehung fremd. Wenige Monate nach der Trennung war der 38-Jährige bei "Let's Dance" mit dabei. Seither wird gemunkelt, ob er Bill lediglich als Karrieresprungbrett nutzte.

Collage: Instagram / billkaulitz, RTL / Jörn Strojny Collage: Bill Kaulitz und Marc Eggers

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

Getty Images Marc Eggers und Renata Lusin bei "Let's Dance", März 2025