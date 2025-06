"Temptation Island"-Kevin bestätigt Hochzeit und Babynews

Reality-TV-Star Kevin Bartsch hat in einer Instagram-Story überraschend die Spekulationen rund um sein Liebesleben klargestellt, die seit einer Weile im Umlauf waren. Nach seiner Trennung von Danka und seiner Teilnahme bei Temptation Island hat Kevin nun offenbar sein großes Glück gefunden – und den Bund der Ehe geschlossen! "Es hat sich halt so ergeben, dass man sich kennengelernt hat und dann zu dem Entschluss gekommen ist, islamisch zu heiraten", erklärte der 29-Jährige gegenüber seinen Followern. Die Frau an seiner Seite kenne er schon seit Jahren und sie sei keine flüchtige Bekannte. Doch das ist nicht alles – das frischgebackene Ehepaar lässt zudem die Babybombe platzen: "Und ja, wir erwarten ein Kind zusammen und sind überglücklich."

Kevin äußert sich in seinem Statement aber auch zu seiner Zeit bei "Temptation Island", die von Turbulenzen geprägt war. Er betont: "Die Gerüchte meinen ja, ich hätte jemanden geschwängert und müsste die Frau sofort heiraten und ich hätte die Frau schon geschwängert, als ich noch mit Danka zusammen war – alles Lügen." Ihm sei es egal, was andere von ihm halten. Ferner stellt Kevin klar, dass er sein Kind "komplett aus der Öffentlichkeit raushalten möchte" und behauptet: "Ich werde keine weiteren Angaben zu irgendwas machen. Ich schließe mit dem Thema 'Temptation Island' ab und wünsche allen Leuten, die teilgenommen haben, alles Gute auf deren weiterem Weg."

In der Vergangenheit sorgte Kevin immer wieder für Schlagzeilen, vor allem durch sein Verhalten in der beliebten Realityshow. So versuchte er, mit seiner Teilnahme das Vertrauen seiner damaligen Freundin zurückzugewinnen, nachdem er sie zuvor bereits zweimal betrogen hatte. Die Reaktionen der Fans reichten von Nachempfinden bis hin zu heftiger Kritik, als er sich erneut gegen die Öffentlichkeit und für einen Rückzug entschied. Die jüngsten Entwicklungen zeigen jedoch, dass Kevin nun auf einem anderen Weg sein Glück sucht – an der Seite einer Frau, die ihm offenbar die Stabilität und das Familienglück schenkt.

Instagram / djlizzyofficial Kevin Bartsch, "Temptation Island"-Kandidat

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island", 2025

