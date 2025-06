So happy ist Sylvie Meis in ihrer Beziehung mit Patrick

Sylvie Meis (47) schwebt noch immer auf Wolke sieben. Seit rund einem Jahr gehen die Moderatorin und ihr Partner Patrick Gruhn nun schon gemeinsam durchs Leben – über den roten Teppich beim Event von Dr. Emi Arpa zu Beginn der Woche in Berlin läuft sie jedoch ohne ihren Partner an ihrer Seite. Weshalb der getrennte Auftritt stattfindet, möchte Sylvie nicht erklären, dafür verrät sie jedoch, wie gut es ihr aktuell mit dem Unternehmer an ihrer Seite gehe. "Ich bin sehr, sehr glücklich", schwärmt das Model gegenüber RTL.

Die Beziehung mit Patrick hält Sylvie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – obwohl es in der Vergangenheit vor allem ihr Liebesleben war, mit dem die Beauty immer wieder auf sich aufmerksam machte. Im April feierte sie ihren 47. Geburtstag und ließ anlässlich dessen noch einmal einiges Revue passieren. "Ich war zweimal verheiratet und geschieden, öfter verlobt, als ich zählen kann, und hatte einige Partner auf dem Weg", schrieb sie auf Instagram. Die Rede ist dabei unter anderem von Rafael van der Vaart (42), Niclas Castello oder Charbel Aouad, mit dem sie 2017 liiert war. Doch auch wenn diese Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt war, eines ist Sylvie über all die Jahre geblieben: "Durch all die Höhen und Tiefen war das Einzige, was immer geblieben ist, die Liebe, die ich zu mir selbst entwickelt habe", betonte sie stolz.

Mit ihrem zweiten Ehemann Niclas Castello ging Sylvie rund vier Jahre gemeinsam durchs Leben. Das Paar verlobte sich im Oktober 2019 nach rund drei Monaten Beziehung und gab sich im September 2020 in Florenz, Italien, das Jawort. Im Februar 2023 folgte dann jedoch die Trennung und im Juni 2024 war die Scheidung endgültig. Doch die Verflossenen verstehen sich noch heute prächtig miteinander, wie der Künstler zuletzt im Podcast "Die Geissens" betonte. "Wir sind sehr gut befreundet." Zudem hatte er nur nette Worte für seine Ex: "Sie ist für mich die schönste Frau im ganzen Universum. Aber sie macht eben auch sehr, sehr viel dafür, [sie ist] wahnsinnig diszipliniert."

ActionPress / AEDT Sylvie Meis und Patrick Gruhn im November 2024

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Juni 2025

Getty Images Sylvie Meis und Niclas Castello, Ex-Ehepaar

