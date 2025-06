Nach "Temptation Island": Das ging bei Marvin und Raffaela

Bei Temptation Island ging es zwischen der vergebenen Raffaela und Verführer Marvin heiß her. Die beiden kamen sich sehr nahe – und es fiel sogar ein Kuss. Genau das war auch der Grund für Raffas Freund Jeremy, den Schlussstrich zu ziehen: Er trennte sich von Raffaela. Natürlich fragen sich nun einige Zuschauer, was das für ihre Connection mit Marvin bedeutet. Im Interview mit Calvin Kleinen (33) auf dem YouTube-Kanal von "Temptation Island" verraten die beiden nun, was nach der Show zwischen ihnen passiert ist. Zur großen Überraschung aller Anwesenden verkündet Marvin: "Bei uns lief nichts nach Temptation".

Auch in der Villa ließ Marvin nicht mehr zu als einen Kuss. Auch den Grund dafür erklärt er in dem Gespräch: "Ich hab die Grenzen bestimmt. Und in meinem Kopf war sie immer noch eine vergebene Frau. Ich mochte sie auch, [...] aber aus Schutz zu ihr und zu ihm wollte ich nicht weitergehen." Freundschaftlich verstehen sich die zwei aber nach wie vor sehr gut, wie der Reality-TV-Darsteller im Interview mit RTL bestätigte. "Wir sind cool miteinander", erklärt Marvin und fügt hinzu, welche Rolle er noch in Raffaelas Leben spielt: "Ich hab ihr versprochen, dass ich danach trotzdem noch für sie da bin. Weil ich ja auch ein Part davon war, der dazu geführt hat." Zu diesem Wort steht er. Auch wenn der Stripper ihre Fremdgeh-Aktion nicht gutheißt, schätzt er trotzdem Raffas Ehrlichkeit: "Was man ihr hoch anrechnen muss: Sie hat alles offen rausgehauen. Sie war total ehrlich. Und damit ist sie vielen Frauen voraus."

Doch was wäre in der Villa passiert, wenn Marvin keine Grenze gezogen hätte? Diese Frage stellten die Fans auch an Raffaela – in ihrer Instagram-Story beantwortete sie das gewohnt ehrlich: "Wenn ich wirklich ehrlich bin, wäre es wahrscheinlich so gelaufen: Ich wäre brutal motiviert an die Sache rangegangen – das kann ich nicht leugnen. Aber spätestens dann, wenn es ernst geworden wäre, wäre ich mittendrin in Tränen ausgebrochen." Beim großen "Temptation Island"-Wiedersehen machte die Stuttgarterin außerdem deutlich, dass sie unbedingt ihren Ex-Freund Jeremy zurückgewinnen wolle.

Collage: Instagram, Instagram Collage: Raffaela und Marvin von "Temptation Island"

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Reality-TV-Darstellerin

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"