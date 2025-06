Prinzessin Beatrice und Edoardo teilen seltenen Kussmoment

Prinzessin Beatrice (36) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) gewährten den Zuschauern bei den Royal Ascot Pferderennen einen seltenen Einblick in ihre Zweisamkeit. Das royale Paar, das am dritten Tag der Veranstaltung gemeinsam in der Kutsche mit König Charles (76) und Königin Camilla (77) vorfuhr, wurde dabei fotografiert, wie sie einander liebevoll küssen: Edoardo nimmt seine Frau leicht in den Arm und drückt seine Lippen auf ihre.

So intim zeigen sich die royalen Turteltauben in der Öffentlichkeit nur selten. Das Ehepaar feiert in knapp einem Monat seinen fünften Hochzeitstag. Am 17. Juli 2020 gaben sich die Tochter von König Charles' Bruder Prinz Andrew (65) und der Immobilienunternehmer in einer kleinen, privaten Zeremonie in der All Saints Chapel im Park von Windsor Castle das Jawort – eine Entscheidung, die den pandemiebedingten Einschränkungen geschuldet war. Beatrice trug damals ein besonderes Vintage-Kleid von Norman Hartnell, eine Leihgabe der verstorbenen Königin, sowie das Queen Mary Fringe Tiara, ein Symbol royaler Tradition.

Mittlerweile hat das Ehepaar zwei Töchter, Sienna und die zu Beginn dieses Jahres frühgeborene Athena. "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi bekannt zu geben, die am Mittwoch, den 22. Januar, um 12:57 Uhr geboren wurde", verkündete der britische Königspalast die frohe Nachricht der Geburt auf Instagram. Dazu wurde eine Aufnahme veröffentlicht, auf der das Neugeborene in einer rosafarbenen Decke gewickelt schläft. Um die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen, zeigen Beatrice und Edoardo deren Gesichter nicht in der Öffentlichkeit.

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, Juni 2025

Instagram / theroyalfamily Prinz Philip und die Queen bei der Hochzeit von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, 2020

Instagram / theroyalfamily Prinzessin Beatrice' Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi im Januar 2025