Was läuft denn da zwischen Emma Roberts (31) und Luke Bracey (32)? Die Schauspielerin soll seit Anfang des Jahres wieder Single sein. Nach knapp zwei Jahren Beziehung und einem gemeinsamen Sohn trennten sich die US-Amerikanerin und ihr Partner Garrett Hedlund (37). Ob die Beauty nun wohl schon wieder bereit für eine neue Romanze ist? Emma wurde jetzt ganz vertraut mit ihrem Co-Star Luke bei einem Date erwischt!

Der Popkultur-Kanal Deuxmoi veröffentlichte auf Instagram nun einen Schnappschuss, den offenbar ein aufmerksamer Follower gemacht hatte. Auf dem Bild sieht man Emma mit ihrem Holidate-Kollegen Luke in einer Bar in New York sitzen – die zwei unterhalten sich sehr angeregt. Ob sich da eine ganz frische Turtelei anbahnt?

Emma und Luke hatten sich 2019 am Set des Weihnachtsfilms kennengelernt. Zwar gibt es in "Holidate" eine Menge Liebesszenen – darüber hinaus gaben die beiden jedoch bisher kaum Anlass für Spekulationen. Die Nichte von Julia Roberts (54) soll sich derzeit auch eigentlich auf ihren kleinen Sohn konzentrieren wollen.

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Getty Images Luke Bracey im Oktober 2019

Steve Dietl/NETFLIX Emma Roberts und Luke Bracey in "Holidate"

