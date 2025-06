Gerda Lewis hatte große Angst vor dem Finale von GNTM

Beim großen Finale von Germany's Next Topmodel am Donnerstagabend fand sich auch ein bekanntes Gesicht unter den geladenen Gästen: Gerda Lewis (32), die 2018 selbst Teil der Castingshow war. Doch bevor sie die Bühne betreten konnte, überkam das Model die Angst. In ihrer Instagram-Story offenbarte sie, dass sie zu Hause einen regelrechten Nervenzusammenbruch erlitt. "Ich habe total die Anxiety bekommen, weil wir ja noch mal walken mussten", gestand sie ihren Followern. Zweifel an ihren Laufkünsten und die Frage, ob sie allein oder mit anderen Teilnehmerinnen laufen würde, brachten sie stark aus der Fassung.

Die Unsicherheit, die Gerda plagte, hatte einen Ursprung: Bereits während ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" war ihre Art zu laufen kritisiert worden. Dieses Erlebnis, erklärte sie, habe ein "kleines Minitrauma" bei ihr hinterlassen. Trotz dieser Herausforderung fasste die Influencerin Mut und nahm am Event teil. Wie sie nach der Show berichtete, bereute sie ihre Entscheidung keineswegs: "Es hat so viel Spaß gemacht und es war wirklich ein Abend, der mir sehr viel Energie gegeben hat." Der Abend wurde für Gerda also zu einem großen persönlichen Erfolg.

Gerda hat sich seit ihrer GNTM-Zeit als Model und Social-Media-Star einen Namen gemacht, doch der Druck und die Kritik aus der Öffentlichkeit scheinen auch heute noch Spuren zu hinterlassen. Die Reality-TV-Darstellerin gibt ihren Fans immer wieder intime Einblicke in ihre Gefühlswelt. Gerade mit ihrer Ehrlichkeit über nervöse Momente oder Ängste begeistert sie viele ihrer Follower und inspiriert sie. Ihre Fans lieben die Mischung aus Glamour und Authentizität, die Gerda bietet, und freuen sich, dass sie trotz ihrer Ängste die Herausforderung beim Finale gemeistert hat.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

