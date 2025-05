Bodybuilding-Star Gui Bull ist mit nur 30 Jahren verstorben

Gui Bull war einer der beliebtesten Bodybuilder in Brasilien. Doch seine Fans müssen eine erschütternde Nachricht verkraften. Der Kraftsportler, der mit bürgerlichem Namen Guilherme Henrique heißt, ist mit nur 30 Jahren verstorben. Dies bestätigte die Organisation Parana Fisiculturismo Federation am gestrigen Abend in einer Mitteilung, die TMZ vorliegt. "Gui Bull war nicht nur ein Sportler, er war ein Mensch mit einem großen Herzen, der Energie ausstrahlte und alle mit seiner Entschlossenheit und seinem Sportsgeist inspirierte", hieß es in der Stellungnahme.

Nach dem Tod des Muskelpakets kursierten im Netz wilde Gerüchte um die Ursache. Einige Fans vermuteten, dass Steroide eine Rolle gespielt haben könnten. Guis Freundin Jéssica Belenello äußerte sich kurz nach dem tragischen Ereignis auf Instagram zu den Spekulationen: "Die Todesursache war Erstickung durch Fremdkörperaspiration." Sie betonte außerdem: "Es hat nichts mit den absurden Erzählungen zu tun, die im Umlauf sind. Gui ist die Liebe meines Lebens; er war ein unglaublicher Mensch, voller Licht, und er verdient es, so in Erinnerung zu bleiben."

Gui Bull war weit mehr als nur ein Sportsmann: In der Bodybuilding-Szene Brasiliens war er eine feste Größe und feierte in Disziplinen wie Classic Physique und Classic Bodybuilding zahlreiche Erfolge. Insgesamt gewann er fünf wichtige Titel und war vor allem in der Fitness-Community sehr beliebt. Neben seiner sportlichen Laufbahn verfolgte er auch akademische Ziele. Der 30-Jährige hatte einen Abschluss in Biologie von der Staatlichen Universität von Parana und sowohl einen Master als auch einen Doktortitel in Biochemie von der Staatlichen Universität von Maringá.

Instagram / gui_bull Guilherme Henrique und seine Freundin Jessica im Februar 2025

Instagram / gui_bull Guilherme Henrique alias Gui Bull, Bodybuilder

