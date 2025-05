Tränen-Clip: Schwangere "Germany Shore"-Tina wurde betrogen

Tina Rubia, bekannt aus der Realityshow Germany Shore, hat jetzt mit einer emotionalen Instagram-Story für Aufsehen gesorgt. Die Reality-TV-Teilnehmerin teilte ihren Followern mit, dass sie sich in der achten Schwangerschaftswoche befindet und von ihrem Freund betrogen wurde. Mit Tränen in den Augen schildert Tina, dass sie sich für ihn stark zurückgezogen und sogar Shows abgesagt habe, doch der Partner sei ihr wiederholt mit seiner Ex-Freundin fremdgegangen. Besonders schockierend für ihre Fans: Laut Tina wurde sie vom Vater ihres ungeborenen Kindes nicht nur hintergangen, sondern während der Schwangerschaft auch geschlagen.

In ihrem Statement sprach Tina wiederholt davon, wie tief sie der Vertrauensbruch erschüttert habe. Sie erzählte, dass sie ihrem Partner alles geglaubt und viel in die Beziehung investiert habe. Zusätzlich seien laut ihren eigenen Aussagen zahlreiche Beweise wie Bilder und Videos aufgetaucht, die den Betrug eindeutig machten. Weiter berichtete die Influencerin, dass nicht nur Untreue im Spiel war, sondern es auch zu körperlicher Gewalt kam. Obwohl sie mehrfach darüber nachdachte, Anzeige zu erstatten, entschied sie sich letztlich dagegen. Die Reality-Darstellerin erklärte abschließend, dass sie sich nun erst einmal eine Auszeit nehmen wolle. "Irgendwann kommt der Moment, wo ich vielleicht stärker zurückkomme", sagte sie in ihrem Video.

Für Tina ist es das erste Mal, dass sie einen so tiefen Einblick in ihr Leben gibt. Die Nachwuchsschauspielerin startete mit Auftritten in Musikvideos in die Medienwelt und machte später bei Temptation Island von sich reden, bevor sie 2024 bei "Germany Shore" ins Rampenlicht trat. Über ihr Privatleben hielt sich Tina bisher aber eher bedeckt und präsentierte ihren Fans meist ausgelassene Urlaubsimpressionen und glamouröse Aufnahmen. Dass sie sich nun so verletzlich und authentisch zeigte, dürfte selbst ihre langjährigen Follower überrascht haben.

Instagram / tina__rubiaa Tina Rubia, ehemalige "Temptation Island"- und "Germany Shore"-Kandidatin

Instagram / tina__rubiaa Tina Rubia, Reality-TV-Sternchen

