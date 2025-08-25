Neuer Look: Prinzessin Kate überrascht mit neuer Haarfarbe

Prinzessin Kate (43), die Frau von Prinz William (43), hat mit einem neuen Look für Aufsehen gesorgt. Auf dem Weg zu einem Gottesdienst auf Schloss Balmoral präsentierte sich die dreifache Mutter mit deutlich hellerer Haarfarbe als gewohnt. Ihre sonst dunkelbraunen Haare schimmern nun in einer blondierten Nuance, die besonders im Sonnenlicht wie honigblond leuchtet. Begleitet wurde Kate zu diesem Anlass von ihrem Mann William, ihren drei Kindern und König Charles (76), der fröhlich aus dem Auto winkte. Kates Typveränderung zog die Blicke aller Anwesenden auf sich.

Der Anlass für ihre neue Haarfarbe sorgt jedoch für Spekulationen. Kate hatte sich in der Vergangenheit bereits Schritt für Schritt von ihrem dunkleren Haar verabschiedet, doch die jetzige Veränderung ist besonders auffällig. Könnte dies mit einem neuen Lebensabschnitt zusammenhängen? Seit Anfang des Jahres befindet sich Kate, wie bekannt wurde, in Remission. Ihr Kampf gegen den Krebs hatte sie und ihre Familie stark gefordert, und es wird auf Social Media vermutet, dass sie mit ihrer neuen Haarfarbe vielleicht auch äußerlich ein Zeichen des Neustarts setzen möchte. Bisher äußerte sich die Prinzessin allerdings nicht zu einem möglichen Zusammenhang.

Während Kate mit ihrem frischen Look aktuell Schlagzeilen macht, genießt die Familie abseits des Trubels der royalen Pflichten derzeit die wohlverdiente Sommerpause in Schottland. In den idyllischen Highlands rund um Balmoral lassen sie gemeinsam mit König Charles die Seele baumeln. Für die Kinder ist der Aufenthalt ein wahres Abenteuer: Beim Wandern, Angeln und Ponyreiten können sie die Natur hautnah erleben und neue Erinnerungen schaffen, wie unter anderem Hello! berichtete. Die Zeit im traditionellen Anwesen nutzt die Familie, um Abstand vom stressigen Alltag zu gewinnen und die Bande zueinander zu stärken.

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, August 2025

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024