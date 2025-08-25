Hiermit bestätigt: Lamine Yamal ist wohl wieder vergeben

Lamine Yamal hat es offiziell gemacht: Auf Instagram teilte der 18-jährige Fußballstar ein Bild mit der argentinischen Sängerin Nicki Nicole und bestätigte damit die seit Wochen kursierenden Gerüchte über eine Beziehung. Das Foto entstand während Nickis 25. Geburtstagsfeier, bei der sich die Sängerin ebenfalls zu dem Fußballer bekannt haben soll, wie die spanische Zeitung ABC berichtet. Bereits zuvor wurden die beiden turtelnd gesichtet, doch mit diesem Post wurde jeder Zweifel aus dem Weg geräumt. Nicki, die mit über 22 Millionen Followern auf Instagram eine echte Größe der Musikszene ist, wird somit zur neuen Frau an Lamines Seite.

Erst im Februar dieses Jahres wurde Lamines Trennung von seiner Jugendliebe Alex Padilla öffentlich. Ein Insider erklärte dazu gegenüber dem TV-Kanal TEN: "Sie haben sich getrennt. Wenn wir Lamine mit anderen Frauen oder Alex Padilla mit anderen Männern sehen, dann liegt das schlichtweg daran, dass sie nicht mehr zusammen sind. Bis heute hat sich weder der Fußballstar noch seine Ex-Partnerin öffentlich zu der Trennung geäußert.

Zuletzt machte Lamine nicht nur wegen seines Liebeslebens Schlagzeilen. Bei seiner extravaganten Geburtstagsparty in Olivella geriet der Fußballstar in die Kritik, nachdem Medien berichtet hatten, dass ein Minibus mit kleinwüchsigen Menschen zur Unterhaltung der Gäste vorgefahren sei. Die Präsidentin des Verbands für Menschen mit Kleinwuchs, Carolina Puente, zeigte sich empört und sagte in einem Statement: "Es ist inakzeptabel, dass im 21. Jahrhundert Menschen mit Kleinwuchs noch immer als Unterhaltung auf privaten Feiern eingesetzt werden." Auch das Ministerium für Soziale Rechte kündigte an, den Fall wegen möglicher Diskriminierung zu prüfen. Während die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnahm und Lamine selbst zu den Vorwürfen schwieg, verteidigten sich einige der betroffenen Unterhaltungskünstler und betonten, dass sie ihren Job gerne machen und sich nicht diskriminiert fühlen.

Instagram / lamineyamal Nicki Nicole und Lamine Yamal, August 2025

TikTok / alexpaadilla Alex Padilla, TikTok-Star

Getty Images Lamine Yamal, Fußballspieler

