Mike Heiter will direkt nach der Hochzeit Kinder bekommen

Mike Heiter (33) und seine Partnerin Leyla Heiter (29) fiebern einem besonderen Ereignis entgegen: In wenigen Tagen werden die beiden sich das Jawort geben. Die außergewöhnliche Location für ihren großen Tag haben sie auch schon ausgewählt – Feierlichkeiten an der malerischen Amalfiküste stehen bevor. Doch das Liebesglück kennt offenbar keine Pause, denn die Zukunftspläne des Paares beinhalten noch etwas ganz Besonderes. Als ein neugieriger Fan auf Instagram nachfragt: "Wollt ihr direkt nach der Hochzeit Kinder bekommen?", antwortet der Reality-TV-Star offen und voller Vorfreude. "Das wäre unser Traum. Wir legen es dann auf jeden Fall drauf an. Der Rest liegt in Gottes Hand", so Mike.

Während die Familienplanung nach der Hochzeit ganz oben auf ihrer To-do-Liste steht, herrscht vor dem großen Tag sicherlich noch eine Mischung aus Aufregung und Vorfreude. Mike und Leyla haben ihre Fans während der Vorbereitungen über soziale Medien regelmäßig mit hinter die Kulissen ihrer Planungen genommen. Für ihre Hochzeitsgäste soll es ein unvergessliches Fest werden, dessen Details mit viel Liebe geplant wurden. Von der zauberhaften Kulisse Italiens bis hin zu den spektakulären Dekorationen: Alles soll perfekt sein. Mike und Leyla beweisen damit einmal mehr, wie stark ihre Verbindung ist und wie ernst sie es meinen, ihr gemeinsames Leben in vollen Zügen zu genießen.

Mike wurde nicht nur durch seine Auftritte in diversen Reality-TV-Formaten bekannt, sondern auch durch seinen charmanten Umgang mit Fans und seiner kleinen Familie. Der Reality-Star ist bereits Vater einer Tochter, die er aus einer vorherigen Beziehung hat. Nun scheint er bereit für den nächsten Schritt mit seiner Leyla, die ihm offensichtlich die Welt bedeutet. Es bleibt spannend, wie sich ihr gemeinsamer Weg nach der Hochzeit entwickeln wird – vielleicht schon bald mit Nachwuchs.

IMAGO / STAR-MEDIA Mike Heiter, Realitystar

Instagram / leylalahouar Leyla und Mike Heiter, 2025

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter, August 2025