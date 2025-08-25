Seltenheit: Steffi Grafs Tochter taucht bei den US Open auf

Ein seltenes Ereignis bei den US Open: Am vergangenen Sonntag sorgte Jaz Elle Agassi (21), die Tochter der Tennis-Ikonen Steffi Graf (56) und Andre Agassi (55), für eine echte Überraschung. Die 21-Jährige wurde bei dem Match zwischen Tennis-Superstar Novak Djokovic (38) und dem Außenseiter Learner Tien in New York an der Seite ihres Vaters gesichtet. Ihr Erscheinen ist eine echte Seltenheit, denn das letzte Mal, dass Jaz Elle von Fotografen abgelichtet wurde, war im August 2006, kurz vor ihrem dritten Geburtstag – ebenfalls bei den US Open.

Der Besuch in New York war jedoch nicht nur sportlicher Natur. Andre wurde im Rahmen des Turniers mit dem "Serving Up Dreams"-Award ausgezeichnet. Die Ehrung, verliehen durch die USTA Foundation, würdigt sein langjähriges Engagement für benachteiligte Jugendliche – eine Initiative, die er bereits während seiner Karriere ins Leben rief. Besonders beeindruckend: Mit seiner Stiftung konnte der ehemalige Weltklasse-Tennisspieler bislang rund 150 Millionen Euro für soziale Projekte sammeln. Jaz Elle begleitete ihren Vater zu diesem besonderen Moment und teilte so für einen Tag die Aufmerksamkeit, die sonst vor allem ihren berühmten Eltern gilt.

Trotz ihres prominenten Hintergrunds hält sich Jaz Elle aus dem Rampenlicht weitestgehend fern und führt ein zurückgezogenes Leben. Die Wahl-Amerikanerin arbeitet als Fitnesstrainerin und gibt auf Social Media nur wenig von sich preis. Obwohl ihr Instagram-Profil mehr als 20.000 Follower zählt, hält sie sich mit Einblicken in ihr Privatleben zurück. Nur vereinzelt teilt sie Impressionen ihres Alltags in ihrer Story – wie an diesem besonderen Tag für ihren Vater.

Instagram / jazagassi Andre Agassi und seine Tochter Jaz Elle Agassi, August 2025

Getty Images Steffi Graf und ihre Tochter Jaz Elle Agassi bei den US Open im Jahr 2006

Getty Images Andre Agassi und Steffi Graf, Februar 2025