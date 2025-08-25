Ein Wunschkind: Tanja Makarićs Schwangerschaft war geplant

Im August dieses Jahres sorgte die Influencerin Tanja Makarić (28) für eine echte Überraschung: Die Ex-Partnerin von Julian Claßen (32) verkündete ihre Schwangerschaft! Besonders brisant: Fans wussten bis dato nicht einmal, dass die 28-Jährige in einer Beziehung ist. Auch zum jetzigen Zeitpunkt hält Tanja Details zu ihrem Liebesleben unter Verschluss. Es ist lediglich bekannt, dass sie mit einem Fußballer zusammen ist – und dass das Baby ein absolutes Wunschkind ist. Das bestätigt Tanja nun in ihrer Instagram-Story. Auf die Frage eines Followers, ob ihre Schwangerschaft denn geplant gewesen sei, antwortete sie kurz und knapp mit "Ja" und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Tanja hält ihr Liebesleben zwar privat, doch dafür gewährt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft. Immer wieder teilt sie im Netz süße Babybauch-Fotos und berichtet davon, wie es ihr in dieser besonderen Zeit geht. Auch den erwarteten Geburtsmonat gab die Influencerin bereits preis. Tanja rechnet damit, ihr Baby im Dezember willkommen zu heißen. Das Geschlecht wissen die werdenden Eltern jedoch noch nicht, wie die Social-Media-Bekanntheit Anfang des Monats auf Instagram verriet. "Wir wissen es noch nicht", erklärte Tanja, versprach jedoch, die Fans auf dem Laufenden zu halten.

Doch obwohl sich Tanja sehr auf ihr Baby freut, ist ihre Schwangerschaft auch von einigen Herausforderungen geprägt. In einer Fragerunde auf Instagram gestand die ehemalige Schwimmerin vor drei Wochen, dass es ihr mental nicht gut gehe. Sie berichtete ganz offen, dass sie sich in Intensivtherapie befinde. "Es ist einfach viel", erklärte sie damals. Tanja betonte, dass sie viele Dinge gleichzeitig bewältigen müsse, ohne sich dabei eine Pause gönnen zu können.

