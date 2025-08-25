Selena Gomez feiert Junggesellinnenabschied ohne BFF Taylor

Selena Gomez (33) genießt derzeit in Cabo San Lucas, Mexiko, eine prächtige Zeit mit ihren engsten Freundinnen. Die Schauspielerin wurde an Bord einer luxuriösen Yacht gesichtet, wo sie in einem eleganten, trägerlosen schwarzen Badeanzug mit ovalem Ausschnitt glänzte, wie Fotos belegen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Mit Cocktails in der Hand tanzte sie ausgelassen und machte Selfies mit ihrer Gruppe. Alles deutet darauf hin, dass es sich um ihren Junggesellinnenabschied handeln könnte. Während ihre Partystimmung das Highlight des Tages war, fehlte eine prominente Freundin: Taylor Swift (35), mit der sie oft gemeinsame Auftritte hat, war diesmal überraschenderweise nicht dabei. Selenas Verlobter, der Musikproduzent Benny Blanco (37), soll zeitgleich in Las Vegas seinen Junggesellenabschied gefeiert haben – und das anscheinend mit rund 25 Freunden.

Die Yacht war nicht der einzige Schauplatz für Selenas Ausflug: Später verließ sie das Boot, um die Sehenswürdigkeiten von Cabo zu erkunden. Bereits im vergangenen Monat hatte die Only Murders in the Building-Darstellerin auf TikTok einige Hochzeitsdetails preisgegeben – ganz zur Freude ihrer zahlreichen Fans. Sie erzählte von ihrem ungewöhnlichen Wunsch, Biscuits mit Gravy – ein traditionelles Gericht aus Texas – als Dessert auf ihrer Hochzeit zu servieren. Zudem wolle sie auf eine klassische Braut-und-Bräutigam-Tanznummer verzichten, da sie sich dabei zu schüchtern fühle.

Ihre Verlobung hatte Selena im Dezember vergangenen Jahres verkündet und ihren funkelnden Diamantring stolz aller Welt präsentiert. Bereits vor drei Wochen sprach Selena im Podcast "Therapuss" zudem offen über ihre Vorfreude auf den großen Tag. "Ich könnte nicht aufgeregter sein. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt", verriet die Künstlerin voller Begeisterung. Damals enthüllte sie auch, dass sie und ihr Verlobter noch mitten in den Planungen steckten und gemeinsame Entscheidungen noch ausstanden.

IMAGO / PicturePerfect Selena Gomez und Taylor Swift, Februar 2016

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Mai 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Oscars-Verleihung 2025